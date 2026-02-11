roma
Furgone si ribalta e finisce fuori strada, conducente estratto dalle lamiere e soccorso con l’eliambulanza

Tragedia sfiorata ad Allumiere, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un ferito dalle lamiere di un furgone. Soccorso con l’eliambulanza.
A cura di Alessia Rabbai
I vigili del fuoco al lavoro ad Allumiere
Grave incidente sulla strada provinciale 3A nel Comune di Allumiere, in provincia di Roma. Un uomo è rimasto ferito e ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, quando il furgone che guidava si è ribaltato ed è finito fuori strada. Il sinistro è avvenuto poco prima dell'ora di pranzo di oggi, mercoledì 11 febbraio. Le condizioni del ferito hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il furgone ha sbandato e si è ribaltato finendo fuori strada

I vigili del fuoco al lavoro ad Allumiere
Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 12, l'uomo era alla guida di un furgone e stava percorrendo la strada provinciale 3A, che si snoda nelle campagne tra Tolfa e Canale Monterano. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo. Il furgone si è ribaltato ed è finito fuori strada all'altezza del chilometro 30.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario. Per recuperare il conducente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia, arrivati con l'equipaggio della 17A.

Il ferito estratto dalle lamiere e trasportato con l'eliambulanza in ospedale

I vigili del fuoco portano il ferito nell’elisoccorso
I pompieri hanno dato il via alle operazioni per estrarre il ferito dal mezzo. L'hanno tirato fuori con gruppo da taglio, cesoie e divaricatore, attrezzature che consentono ai soccorritori di farsi largo tra le lamiere. L'hanno poi consegnato alle cure del personale sanitario. Dopo che i sanitari hanno stabilizzato l'uomo, i vigili del fuoco li hanno aiutati a portarlo a bordo dell'elicottero per il trasferimento in ospedale.

Poi si sono occupati della messa in sicurezza del furgone e della carreggiata. Questa mattina i vigili del fuoco di Civitavecchia hanno abbattuto un albero in via Sardegna, zona Campo dell'Oro, e hanno messo in sicurezza una parte d'intonaco che si è staccata dal cornicione di un edificio in via Buonarroti.

