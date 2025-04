Furgone avvolto dalle fiamme a Roma, si alza una colonna di fumo nero: chiusa per incendio via Prenestina Una colonna di fumo nero si è alzata in zona Tor Tre Teste, dopo che un’automobile ha iniziato a prendere fuoco. Fiamme alte e paura fra i passanti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

L'automobile a fuoco in strada, foto dal video di Welcome to Favelas.

Paura a Tor Tre Teste dove nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 30 aprile 2025, si è sviluppato un incendio in strada, dopo che un furgone ha preso fuoco. Il terribile rogo è scoppiato all'angolo di via di Tor Tre Teste e via Prenestina, all'altezza del civico 684 circa.

Come mostra l'immagine in apertura, a prendere fuoco è stato un furgone. Non è chiaro ancora come si sia sviluppato l'incendio. La scia di fiamme e fuoco porta a pensare che possa essersi sviluppato in un punto precedente a dove si trova adesso il veicolo. In breve tempo, questo sembra chiaro, la macchina è stata circondata dalle fiamme che, a poco a poco, l'hanno distrutta e bruciata completamente. Fra il fumo denso, alto e nero e le fiamme vivaci, si riesce a distinguere appena la struttura dell'automobile.

Paura a Tor Tre Teste, cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nella mattina di oggi, mercoledì 30 aprile 2025, a Tor Tre Teste, all'incrocio fra l'omonima via e via di Prenestina, all'altezza del civico 684 circa, nel quadrante est della capitale.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, la Sala Operativa ha immediatamente inviato i vigili del fuoco che in breve tempo hanno raggiunto il luogo dell'incendio. A recarsi sul posto sono state due squadre dei pompieri, fra cui la 10A La Rustica con l'autobotte AB10.

Incendio in strada: chiusa via Prenestina

Sul posto, per occuparsi della gestione della viabilità della zona, oltre ai vigili del fuoco sono arrivati anche i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno iniziato immediatamente il loro intervento. Sul posto, in particolare, sono arrivati gli agenti del V gruppo Casilino, che hanno raggiunto il luogo alle ore 8.16 per un autocarro in fiamme. Gli agenti hanno immediatamente provveduto a chiudere via Prenestina all'altezza di via della Farfalla in entrambe le direzioni. Verso il Grande Raccordo Anulare, inoltre, la circolazione risulta essere stata deviata su via Aristide Staderini.