Fuori strada con la jeep in un punto pieno di tornanti, morto 82enne: l’auto trovata nel burrone La vittima, Ottavio Rossetti di 82 anni, è morto mentre stava tornando a casa. Inutili i soccorsi del 118, è deceduto praticamente sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia ieri mattina in provincia di Rieti: un uomo di 82 anni residente nel piccolo borgo di Montenero è deceduto in seguito a un grave incidente stradale. Si tratta di Ottavio Rossetti, anziano molto conosciuto in zona, finito fuori strada proprio mentre stava tornando a casa dopo essere stato a vedere alcuni terreni di sua proprietà a Capitignano, dove abita anche il figlio. Per Rossetti non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Inutili i soccorsi del 118, che pur giunti tempestivamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per facilitare il trasporto in ospedale era stato fatto anche intervenire l'elisoccorso, che però è stato rimandato indietro data la morte dell'82enne.

Incidente in provincia di Rieti: l'82enne ha perso il controllo della jeep

L'incidente costato la vita a Ottavio Rossetti è avvenuto verso le 12.20, in un punto molto pericoloso per le auto, pieno di tornanti e in discesa, a forte rischio di incidenti. Per cause che non sono state ancora chiarite, l'82enne ha perso il controllo della propria Jeep finendo fuori strada e terminando la corsa in un burrone. Forse un malore alla base del sinistro, ma non sono escluse nemmeno una banale distrazione o le condizioni della strada, che potrebbero non aver facilitato la guida all'82enne. E intanto tutta Montenero è un lutto per la tragica morte dell'uomo: incredula la famiglia e gli amici, che mai avrebbero pensato potesse perdere il controllo della macchina proprio in una strada che percorreva tutti i giorni. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni.