Fuori programma per Carlo e Camilla in visita a Roma: dopo il discorso al Parlamento, il gelato da Giolitti Carlo e Camilla sono andati da Giolitti, storica gelateria romana, per una coppa al crème caramel. "Ci hanno chiesto di 'sfoltire' un po' la sala ma di non allontanare nessuno. Sono stati molto gentili".

A cura di Natascia Grbic

Piccolo fuoriprogramma per Carlo III e Camilla, i reali inglesi in visita in Italia. Dopo il discorso al Parlamento, in cui il regnante ha ribadito l'amicizia tra Regno Unito e Italia, la coppia nel tornare alla Bentley ha fatto una deviazione e si è recata alla storica gelateria Giolitti, in via degli Uffici del Vicario. Qui si sono fermati per qualche minuto, il tempo di una coppa, e poi sono andati via.

"Alla regina Camilla ho dato una coppa al crème caramel, ha voluto solo quello, senza panna. È stato emozionante, però alla fine è il mio lavoro. Mi ha ringraziato per il gelato e mi ha detto che parlo bene inglese, anche se non è vero", ha dichiarato all'Ansa Alessio, il dipendente di Giolitti che ha dato il gelato a Camilla. "Mi ha chiesto se il gelato fosse tutto per lei. E le ho detto di sì, non sapevo nemmeno come chiamarla se madame o regina". E ha poi concluso: "È la prima volta che preparo il gelato a un reale, almeno che io sappia. Però sono diverse le personalità che abbiamo servito nell'arco degli anni". Dopo aver finito il gelato – lo ha preso solo Camilla – la regina d'Inghilterra e il re sono tornati alla macchina per proseguire con la visita istituzionale.

"Abbiamo saputo di Carlo III e della regina Camilla qualche ora prima del loro arrivo, non c'era nulla in programma – ha raccontato all'Adnkronos la proprietaria della gelateria, Giovanna Giolitti – Ci hanno chiesto di ‘sfoltire' un po' la sala ma di non allontanare nessuno. I reali comunque sono rimasti fuori dal negozio cortesi, sorridenti, gentili con tutti. Ma solo Camilla ha voluto assaggiare il nostro gelato. Carlo le è stato semplicemente accanto".