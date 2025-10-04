Funerali di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, il 7 ottobre addio ai militari morti nell’incidente aereo

Simone Mettini e Lorenzo Nucheli

I funerali del colonnello Simone Mettini e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli verranno celebrati martedì prossimo 7 ottobre al 70° Stormo di Latina, sede dell’Aeronautica Militare. I due militari sono tragicamente scomparsi nell'incidente aereo avvenuto a Sabaudia in provincia di Latina mercoledì primo ottobre scorso. Rappresentanti della politica nazionale e locale, delle istituzioni saranno presenti alle esequie. Nella sede dell'Aeronatica militare poi si riuniranno amici, parenti, conoscenti, cittadini di due comunità, quella di Aprilia e quella di Serrone, delle quali i due militari rispettivamente erano originari. Lunedì 6 ottobre invece sarà aperta la camera ardente a partire dalle ore 8, allestita sempre presso il 70° Stormo di Latina.

Sull'incidente aereo sono in corso le indagini della Procura della Repubblica di Latina e della Procura Militare di Roma, che coordinano l'Aeronautica. Indagini che mirano a individuare le cause che hanno portato alla caduta dell'aereo, ancora non note. Il colonnello Simone Mettini aveva quarantotto anni ed era comandante del 70° Stormo dal luglio 2024, Lorenzo Nucheli invece aveva diciannove anni ed era un giorvane pilota che frequentava l'Accademia di Pozzuoli.

La mattina in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla loro scomparsa Mettini e Nucheli erano a bordo del velivolo T-260B, impegnati in un volo addestrativo quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'aereo è precipitato al suolo tra la Migliara 49 e Cerasella e ha preso fuoco. I loro copi senza vita sono stati ritrovati all'interno del velivolo. Solo alcune dopo l'incidente sono stati diffusi i nomi di mettini e Nucheli. Sul posto è intervenuto un gran dispiegamento di soccorsi tra vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e carabinieri.