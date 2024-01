Funerali di Francesco morto al San Camillo con il mal di gola: “Vola in alto e riposa in pace” Stamattina presso la chiesa di Santa Silvia al Portuense si sono celebrati i funerali di Francesco De Paolis, morto al San Camillo col mal di gola. Una folla si è stretta intorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Una folla silenziosa si è riunita nella chiesa di Santa Silvia al Portuense per dire addio a Francesco De Paolis, morto all'ospedale San Camillo di Roma, dove si era recato per un forte mal di gola la sera del 31 dicembre 2023. Stamattina i funerali, in tanti si sono stretti attorno alla famiglia, alla compagna Chiara Romei, per dargli l'ultimo saluto. Sulla vicenda legata alla sua improvvisa scomparsa è in corso un'inchiesta della Procura, che indaga per fare luce sulle cause del decesso e per capire se si sarebbe potuto salvare. Sulla salma è stata infatti svolta l'autopsia e si attendono i risultati.

I messaggi di cordoglio a Francesco De Paolis

In occasione dei funerali sono arrivati tanti messaggi di cordoglio alla famiglia di Francesco De Paolis e alla compagna. "Non posso essere lì a salutarti ma ti voglio ricordare così sempre sorridente, con gli occhi vispi, proprio come quelli delle tue bimbe. Sento ancora la tua voce strillare dall'altra parte del marciapiede. Fai buon viaggio e dai la forza alla tua famiglia di superare questo difficile momento" scrive Ambra.

"Ciao amico mio, è arrivato il giorno per darti l’ultimo saluto in attesa della verità! – commenta Michela – Vola in alto riposa in pace, ti voglio bene". E ancora, Emanuela scrive: "Proprio oggi nel giorno dell'anniversario della S.s. Lazio, la nostra squadra del cuore, Francesco volerà come la più immensa e fiera delle aquile! Un abbraccio fin lassù".

Cosa sappiamo finora sulla morte di Francesco De Paolis

Ciò che sappiamo finora su quanto accaduto a Francesco De Paolis è che il 31 dicembre scorso non si sentiva bene, aveva un forte mal di gola, che lo ha costretto a rientrare a casa da lavoro. A spiegarlo a Fanpage.it è stata la sua compagna Chiara in un'intervista. "Nel pomeriggio Francesco è uscito ed è andato in farmacia per prendere uno spray per la gola per avere un po' di sollievo, ma la situazione non è migliorata. Alle 19 è andato al pronto soccorso del San Camillo essendo allergico ad Augmentin ed Oki". I fidanzati si sono scambiati alcuni messaggi, l'ultimo è alle 20.33, poi silenzio.

"Mi hanno chiamato dall'ospedale dicendomi di andare subito in ospedale, perché il mio compagno era grave. La dottoressa mi ha detto che dalle 21 stavano cercando di rianimare Francesco, l'ho trovato intubato in fin di vita ed è morto davanti ai miei occhi". Da chiarire, ha spiegato l'avvocato Cesare Antetomaso, sono diversi aspetti, tra i quali cosa sia accaduto tra l'ultimo messaggio che si è scambiata la coppia intorno alle 20.30 e la telefonata con l'ospedale in cui la compagna non ha avuto più notizie. Il timore della famiglia è che in quell'arco di tempo sia successo qualcosa che poteva essere evitato.