Funerali di Domenico Antinori morto a 22 anni in un incidente sulla Braccianese I funerali di Domenico Antinori sono stati celebrati ieri a Trevignano Romano. Il 22enne è morto in uno scontro tra la sua moto e un’auto lo scorso 5 marzo sulla Braccianese.

A cura di Alessia Rabbai

La bara di Domenico Antinori portata a spalla (Foto di Tre Periodico)

Oltre un migliaio di persone ieri si sono riunite a Trevignano Romano per i funerali di Domenico Antinori, il ragazzo di ventidue anni morto nell'incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 493 Braccianese domenica 5 marzo scorso a Manziana, in provincia di Roma. Una folla silenziosa e commossa in un fresco e soleggiato giovedì pomeriggio ha atteso l'arrivo della bara, portata a spalla tra le corone di fiori davanti alla Chiesa di San Bernardino. A celebrare la Santa Messa il parroco don Piero Rongoni, che nella predica ha spiegato come quello della prematura e drammatica scomparsa di Domenico sia "un dolore che unisce le due comunità di Trevignano Romano e di Sutri". Amici, parenti, conoscenti e cittadini dei due centri si sono stretti con cordoglio e affetto intorno a mamma Violetta e a papà Albino. La fidanzata di Domenico, Daria, ha scritto una lettera ricordando il loro amore, i loro sogni e i loro viaggi. Al termine delle esequie il feretro è stato sepolto nel cimitero di Trevignano Romano.

Addio a Domenico Antinori

Domenico Antinori aveva ventidue anni e viveva a Trevignano Romano, chi lo ha conosciuto lo ricorda come un giovane molto generoso e altruista, sempre sorridente. A dargli l'ultimo saluto ieri c'erano anche i compagni di squadra. Era molto conosciuto nel mondo del calcio giovanile-amatoriale. Lavorava presso il Museo Doebbing di Sutri in provincia di Viterbo. Ieri a Trevignano Romano in concomitanza con i funerali l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.

L'incidente in cui è morto Domenico Antinori

Domenico Antinori è morto in un incidente stradale che ha coinvolto la sua moto Husqvarna e una Volkswagen Polo grigia. Lo scontro è avvenuto poco prima delle ore 13 davanti all'ingresso del supermercato Carrefour e al Bosco Macchina Grande nel Comune di Manziana, poco distante dal lago di Bracciano. Per dinamiche non note al vaglio dei vigili urbani dopo l'impatto Domenico è finito sull'asfalto. Gli agenti intervenuti in suo soccorso hanno tentato fin da subito di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiocircolatorio in attesa dell'arrivo del personale sanitario in ambulanza, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo.