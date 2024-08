Funerali di Camilla investita mentre andava in chiesa: “La stella più brillante avrà il tuo sorriso”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

"E sarà la stella più brillante del cielo ad indossare il tuo sorriso". Oggi pomeriggio in una Palestrina in lutto sono stati celebrati i funerali di Camilla Cecconi, la ventunenne morta dopo essere stata investita in via Prenestina Nuova, mentre andava in chiesa insieme ad un'amica. Una cattedrale gremita quella di Sant’Agapito, dove il parroco ha presieduto le esequie, ricordando la giovane. Camilla era una cattolica fervente, faceva la catechista e amava i bambini, ai quali insegnava le preghiere e trasmetteva il suo grande amore per Gesù. Li seguiva nel loro percorso di avvicinamento alla Comunione e alla Cresima.

In occasione dei funerali a Palestrina il sindaco Igino Macchi ha proclamato il lutto cittadino. Molte le attività che hanno abbassato le saracinesche in segno di rispetto, cordoglio e vicinanza alla famiglia: "I commercianti del centro storico si uniscono al dolore delle famiglie Cecconi e Pompili, per la grave perdita della cara e indimenticabile Camilla" si legge sui cartelli davanti ai negozi.

Striscioni e messaggi d'addio per Camilla Cecconi

Una folla silenziosa di persone, tra amici, parenti, conoscenti e semplici cittadini, si sono riuniti in silenzio, per darle l'ultimo saluto. Ad accogliere il feretro custodito in una cassa di legno chiaro ricoperta di fiori bianchi sono state foto e striscioni, tra i quali quello delle amiche e del Volley Labico: "E poi ancora, ancora amore, amor per te!" come cantava Lucio Battisti ne ‘I giardini di marzo'.

Ad esprimere un messaggio di cordoglio e addio a Camilla è stata anche la rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni: "Esprimo sentito cordoglio, mio e della Sapienza tutta, per la tragica scomparsa di Camilla Cecconi. L'intera Comunità della Sapienza partecipa al dolore degli affetti e dei cari della nostra studentessa". Ieri sera nella parrocchia Sacra Famiglia c'è stata la veglia in ricordo di Camilla.

L'incidente a Palestrina in cui è morta Camilla Cecconi

Camilla Cecconi quando è stata investita stava attraversando la strada per andare a messa. Era domenica scorsa 25 agosto e insieme a lei c'era una amica e coetanea, ferita e finita in ospedale, fortunatamente non rischia di morire. A travolgerle mentre erano dirette in chiesa è stata una donna di settantadue anni, che rischia di essere indagata per omicidio stradale. La donna viaggiava insieme ad un uomo di settantasette anni su una Renault Scenic.

Ad avere la peggio è stata Camilla, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, perché le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime. Soccorsa con l'eliambulanza, è stata trasferita all'ospedale San Camillo di Roma. Aveva un trauma cranico importante e si trovava in Rianimazione. Il suo quadro clinico è peggiorato fino al decesso. Camilla aveva dichiarato la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, che sono stati espiantati e hanno salvato la vita di altre persone, l'ultimo gesto d'amore.