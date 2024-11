video suggerito

Funerali di Amar Kudin, sabato l'addio al poliziotto morto nell'incidente tra volanti a Roma Sabato 23 novembre nel campo da rugby di Treviso saranno celebrati i funerali di Amar Kudin, l'agente 32enne morto in uno scontro tra auto della polizia. Oggi la camera ardente nel Reparto Volanti a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Amar Kudin, il poliziotto 32enne morto nello scontro tra volanti a Roma

I funerali di Amar Kudin saranno celebrati il prossimo sabato 23 novembre nello stadio Gianni Visentin a Treviso. Si tratta del un campo da rugby, in cui Amar ha giocato varie volte in passato e ospiterà le esequie, come desiderato dai famigliari. Ad attendere l'arrivo del feretro da Roma sarà una folla di persone, tra amici, parenti, colleghi, cittadini, che si riuniranno per dargli l'ultimo saluto in un luogo che amava. Amar aveva come progetto di vita quello di ritornare a Treviso per ricongiungersi con la sua fidanzata. Amar Kudin è stato un atleta di rugby delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Per la stagione 2024/2025 avrebbe fatto parte del Rugby Civitavecchia, squadra della quale era diventato capitano nell'arco di tre mesi. Pur di non rinunciare alle partite lavorava di notte, per avere la domenica libera e scendere in campo insieme ai suoi compagni.

La camera ardente di Amar Kudin a Roma

Mentre i funerali sono in programma per il fine settimana, la camera ardente di Amar Kudin è invece allaestita oggi nella caserma Maurizio Giglio del Reparto Volanti della Questura di Roma in via Guido Reni, dove il poliziotto lavorava. A partire dalle ore 9 di stamattina c'è stato un andirivieni di persone tra istituzioni, amici e colleghi. Le bandiere sventolano a mezz’asta in segno di lutto.

Amar Kudin, il poliziotto 32enne morto in uno scontro tra volanti

Amar Kudin aveva trentadue anni, faceva il poliziotto ed era in servizio al Commissariato di Primavalle nella Capitale. La mattina in cui è morto, lunedì scorso 18 novembre, percorreva via dei Monfortani a Torrevecchia come passeggero a bordo di una volante guidata da una collega, diretti verso il Commissariato. Nel sedile posteriore viaggiava un uomo, che era stato sottoposto poco prima a fermo, trovato in possesso di arnesi da scasso. La volante si è scontrata con un'altra macchina della polizia con a bordo due colleghi, che stavano intervenendo per una rissa. L'impatto ha visto le due macchine ribaltarsi, Amar è deceduto sul colpo, mentre i tre agenti e il fermato sono stati trasportati con l'ambulanza in ospedale.