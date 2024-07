video suggerito

Funerale di Manuela Petrangeli, venedì 12 luglio l'addio alla fisioterapista uccisa a fucilate dall'ex Addio a Manuela Petrangeli, uccisa dall'ex Gianluca Molinaro a fucilate. Il funerale è alle ore 11.30 di venerdì 12 luglio 2024 nella basilica parrocchiale di Santa Maria della Salute in piazza Alfonso Capecelatro a Primavalle.

A cura di Alessia Rabbai

Manuela Petrangeli

Il funerale di Manuela Petrangeli verrà celebrato venerdì 12 luglio 2024 nella basilica parrocchiale di Santa Maria della Salute in piazza Alfonso Capecelatro in zona Primavalle a Roma. Le esequie sono in programma a partire dalle ore 11.30. Amici, parenti, colleghi e conoscenti della cinquantenne si incontreranno per darle l'ultimo saluto. Il quartiere è pronto a stringersi nel silenzio, per l'addio alla fisioterapista uccisa a fucilate dall'ex Gianluca Molinaro, mentre usciva da lavoro in via degli Orseolo in zona Portuense giovedì 4 luglio scorso.

L'autopsia: "Fatale il proiettile al cuore"

La salma di Manuela ha ricevuto il nulla osta della Procura ed è stata consegnata alla famiglia per le esequie. Dall'autopsia svolta sabato scorso nell'Istituto di Medicina legale di Tor Vergata è emerso che ad esserle fatale è stato il proiettile che l'ha raggiunta al cuore, uccidendola sul colpo, mentre un altro le si è conficcato in un braccio.

Madre e amico dell'ex avrebbero potuto fermarlo

Per la giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma Valeria Tomassini, che lo ha scritto nell'ordinanza, Manuela si sarebbe potuta salvare, se si fosse attivata la partecipazione sociale. La madre e un amico del killer avrebbero potuto fermarlo, chiamando le forze dell'ordine 40 minuti prima che le sparasse, ma non è successo. Ad entrambi, l'assassino avrebbe anticipato al telefono l'intenzione di ucciderla.

Nel dettaglio alle 13.16 Molinaro ha informato l'amico "di essere confusamente giunto al limite della sopportazione dell’ex compagna perché ‘Sono fatto alla vecchia maniera’, di trovarsi sotto al lavoro della donna e di essere in attesa che la stessa finisse il turno alle 13.30".

Alle ore 13.44, gli ha mandato un altro messaggio all'amico, Manuela era già morta: "Gli ho sparato, gli ho sparato du’ botte, gli ho sparato, l’ho massacrata, è finita". Gianluca Molinaro ha sparato con un'arma detenuta illegalmente, un fucile a canne mozze, contro Manuela, avvicinandosi a lei in Smart. Fuggito, ha poi confessato il femminicidio nella stazione dei carabinieri di Casalotti.