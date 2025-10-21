Fugge sui binari della metro per scappare dalla polizia, tragedia sfiorata per un 27enne: nascondeva 20 ovuli di cocaina

Un uomo di 27 anni è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo essere caduto sui binari della metro B all’altezza della fermata di Piramide. Ha provato a fuggire a un controllo di polizia ed è fuggito lungo la passerella di servizio del tunnel per poi perdere l’equilibrio e ferirsi a una gamba.

Un uomo di 27 anni che ha provato a sfuggire da un controllo di polizia è finito sui binari della linea B della metropolitana di Roma. È accaduto alla fermata Piramide la mattina di martedì 21 ottobre 2025. Il 27enne è rimasto ferito a una gamba ed è così stato raggiunto dagli agenti, che nel frattempo avevano richiesto l'immediata sospensione della circolazione dei treni. L'uomo, trovato in possesso di duecento grammi di eroina, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Fugge al controllo di polizia ma cade sui binari

Il nucleo di polizia della fermata Piramide ha notato il 27enne a causa del suo atteggiamento sospetto e nervoso mostrato all'altezza dei tornelli d'accesso. Gli agenti si sono avvicinati per chiedergli di mostrare i documenti e a quel punto lui ha provato ad allontanarsi dicendo di essere in ritardo. L'arrestato è scattato all'improvviso verso la banchina del treno in direzione Laurentina. Si è poi incamminato lungo la passerella di servizio parallela ai binari della metro.

Nello zaino duecento grammi di eroina

Qui è stato raggiunto dagli agenti e, nel tentativo di divincolarsi, ha perso l'equilibrio finendo sui binari. Nella caduta ha riportato una ferita alla gamba. Poco prima di essere arrestato dalla polizia ha tirato fuori dallo zaino che portava due sacchetti trasparenti, cercando di lanciarli per nasconderli sotto la passerella. Recuperati, gli agenti ci hanno trovato dentro venti ovuli di eroina, per un totale di duecento grammi di sostanza.