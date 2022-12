Fuga di gas durante il pranzo di Natale all’oratorio: quattro persone svenute, 200 evacuati Sul posto sono intervenuti operatori sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Quattro persone svenute sono state rianimate dopo il malore.

A cura di Natascia Grbic

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco ha scongiurato un epilogo infelice proprio il giorno di Natale. Durante il pranzo del 25 dicembre all'interno dell‘oratorio Sant'Ugo di viale Lina Cavalieri a Roma, in zona Serpentara, una fuga di gas ha fatto sentire male diverse persone, quattro delle quali sono addirittura svenute a causa del monossido di carbonio. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno evacuato l'oratorio e messo in sicurezza le persone che vi erano all'interno, in tutto circa duecento.

Quattro persone svenute sono state rianimate, le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazione, anche se tanto è stato lo spavento per quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la fuoriuscita di gas sarebbe stata causata dal malfunzionamento di uno dei forni usati per cucinare. A quanto pare, da uno di questi sarebbe cominciato a uscire del gas, che ha fatto sentire male le persone presenti.

Al momento non è ancora noto cosa abbia causato il malfunzionamento del forno. Le persone presenti si sono molto spaventate quando alcune di loro hanno cominciato a sentirsi male e hanno temuto per il peggio, credendo che non ce l'avrebbero fatta. Fortunatamente l'intervento tempestivo dei soccorritori e l'evacuazione immediata dell'edificio hanno fatto sì che la situazione non peggiorasse. Anche le persone svenute si sono riprese poco dopo grazie all'aiuto dei soccorritori, e a parte un forte spavento non riporteranno conseguenze per quanto accaduto all'interno dell'oratorio.