Fuga di gas ad Aprilia: donna soccorsa ed elitrasportata a Roma d'urgenza Attimi di preoccupazione ad Aprilia dove, a causa di una fuga di gas, una donna è rimasta intossicata ed è stata trasportata a Roma in eliambulanza.

A cura di Beatrice Tominic

È finita in ospedale per una fuga di gas. I fatti sono avvenuti nel corso della mattinata di oggi, martedì 3 giugno 2025, ad Aprilia, comune nella provincia di Latina. La fuga di gas è avvenuta all'interno di un'abitazione che si trova lungo la strada Nettunense, che collega la capitale e i Castelli Romani alla cittadina del comune pontino, nella zona nord di Aprilia. Ad avere la peggio una donna, trasportata d'urgenza verso un ospedale della capitale.

Fuga di gas ad Aprilia, cosa è successo

Come anticipato, i fatti risalgono alla giornata di oggi, martedì 3 giugno 2025, più precisamente alla mattinata. All'interno di un'abitazione che si trova lungo la strada Nettunense, nella zona più a nord di Aprilia, si è verificata una fuga di gas. All'interno dell'abitazione si trovava una donna che ha iniziato non molto tempo dopo a mostrate chiari segni di intossicazione. L'allarme è stato lanciato immediatamente.

L'arrivo dei soccorsi ad Aprilia dopo la fuga di gas

A far scattare l'allarme, dopo la fuga di gas, sono stati i familiari della donna vedendo che si trovava in condizioni sempre più critiche. Sul posto, una volta allertati, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno prestato le prime cure alla vittima. La donna, però, si trovava in condizioni gravi. Così i soccorritori hanno deciso di richiedere l'intervento di un'eliambulanza per trasportare la donna in un ospedale romano.

Poco dopo la chiamata degli operatori sanitari del 118, l'eliambulanza è arrivata ad Aprilia ed è atterrata. Poi ha decollato di nuovo, una volta fatta salire a bordo la donna, e si è diretta verso la capitale.

Fuga di gas, le indagini in corso ad Aprilia e come sta la donna soccorsa

Una volta trasferita a Roma, la donna è stata accolta al pronto soccorso sanitario del policlinico Umberto I di Roma, dove ha potuto ricevere da medici e infermieri le cure necessarie per stare meglio. Nel frattempo, all'interno della sua abitazione, sono stati svolti gli accertamenti per cercare di chiarire l'origine della fuga di gas. Sul posto sono arrivati, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine che poi hanno provveduto a mettere l'area in sicurezza.