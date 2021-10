Frosinone, trova un ladro in casa e lo uccide a colpi di fucile Tragedia nel piccolo paese di Santopadre, comune di 1200 abitanti nel Frusinate. Stando a quanto si apprende, un ladro è stato sorpreso a rubare all’interno di un’abitazione ed è stato ucciso a colpi di fucile dal proprietario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i poliziotti. Il fatto è accaduto intorno alle 20 di questa sera.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Tragedia nel piccolo paese di Santopadre, comune di 1.200 abitanti nei pressi di Arpino in provincia di Frosinone. Stando alle primissime ricostruzioni, un ladro è stato ucciso a colpi di fucile dal proprietario di casa, che lo ha sorpreso a rubare nella sua abitazione insieme ad altre due persone. Si tratta di un 39enne rumeno, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli agenti di polizia. Il fatto è accaduto poco dopo le 20 di questa sera. Il proprietario di casa, secondo quanto si apprende, sarebbe il titolare della ricevitoria-tabaccheria del paese che in passato avrebbe già subito furti in abitazione.

Forze dell'ordine che cercano i complici in tutta la zona: pare infatti che la banda fosse composta da quattro persone, tre delle quali sono riuscite a scappare subito dopo essere state scoperte. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero entrate nella villetta pensando non vi fosse nessuno, ed incappando invece nel proprietario che già alcuni mesi fa aveva subito un furto in casa. Sul posto è giunto anche il magistrato Marina Marra, della Procura di Cassino, che ha interrogato il tabaccaio. Secondo il giornale TG24.info, uno dei ladri era armato e sembra avesse puntato la pistola contro il padrone di casa. Quest'ultimo per difendere sé stesso, ma anche suo figlio che era accanto a lui, avrebbe sparato un colpo di fucile, legalmente detenuto. I complici sono inizialmente scappati, ma poi sono tornati probabilmente per soccorrere il ferito. A questo punto il proprietario dell'abitazione avrebbe sparato altri colpi di fucile in aria per spaventarli. Un quarto complice aspettava la banda all'interno di un'automobile. Non è chiaro se i ladri siano stati rintracciati dalle forze dell'ordine.