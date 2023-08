Frosinone, massacra e dà fuoco alla casa della ex moglie: braccialetto elettronico per un 33enne Ha appiccato un incendio nella casa in cui si era trasferita dopo la separazione, l’ha picchiata per strada e minacciata di morte: disposto divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico.

Le aggressioni, le molestie, le molestie e le minacce di morte. Un trentatreenne di Ferentino, comune nel frusinate ad una dozzina di chilometri a nord da Frosinone, è arrivato persino ad appiccare un incendio all'ingresso della casa nuova, pur di perseguitare l'ex moglie. Nei suoi confronti è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento, a cui si è aggiunta l'applicazione del dispositivo di controlloa distanza, un braccialetto elettronico.

Come scrive la testata di Ciociaria Oggi, le aggressioni sarebbero iniziate a seguito della separazione fra i due: oltre alle molestie, alle minacce di morte e all'incendio all'ingresso della nuova abitazione della donna, l'avrebbe anche massacrata di botte mentre si trovava in strada con un'amica. Anche l'altra donna è stata minacciata di morte.

La vicenda

Un mese di ansie e paure quello appena trascorso dalla donna. I primi episodi di violenza sono arrivate all'inizio dello scorso agosto, quando dopo la separazione l'ex moglie è tornata a casa dai suoi genitori. È qui che, all'inizio del mese, l'ha raggiunta e, in sella ad un motorino, ha lanciato del liquido infiammabile da una bottiglia di plastica appiccando un incendio davanti all'ingresso dell'abitazione.

Qualche giorno dopo, ancora in moto, avrebbe raggiunto anche la casa di un'amica della ex, sapendo di trovarla lì. Non appena l'ha vista, si è scagliato contro le due: avrebbe minacciato di morte anche l'altra donna. Rivolto verso la ex, invece, ha iniziato ad insultarla e ad aggredirla fino a massacrarla di botte con calci e pugni così violenti che la donna si è dovuta rivolgere all'ospedale San Benedetto di Alatri.

L'intervento delle forze dell'ordine

A seguito di questi episodi, sono intervenute le forze dell'ordine. Nei confronti del trentatreenne è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna con l'applicazione del braccialetto elettronico: non potrà più comunicare con l'ex moglie, neanche al telefono né avvicinarsi nei luoghi frequentati da lei. Nel corso di oggi, inoltre, sarà interrogato dal tribunale di Frosinone.