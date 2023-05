Frosinone, incidente sull’A1: auto si schianta contro un camion, interviene l’eliambulanza Si tratta del secondo incidente lungo il tratto frusinate dell’A1 in poco più di 24 ore: il giorno prima sono rimaste coinvolte sei auto in un maxitamponamento.

A cura di Beatrice Tominic

Un nuovo incidente si è verificato nella giornata di ieri, martedì 24 maggio 2023, a poco più di 24 ore dal maxi tamponamento che ha coinvolto 6 auto lunedì scorso. Il sinistro, anche stavolta, si è verificato nel tratto di autostrada che attraversa il frusinate, nel tratto che collega Pontecorvo a Ceprano, in direzione nord.

Secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi.it, a schiantarsi l'uno contro l'altra sono stati un camion e un'automobile. A seguito del violento impatto, sono rimaste ferite due persone, una coppia di origine campana, che si trovavano a bordo della macchina.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale della sottosezione A1 che stanno cercando di chiarire la dinamica esatta dell'incidente e di valutare le responsabilità di quanto avvenuto, in brevissimo tempo sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura i due feriti: per soccorrere una delle due persone ferite è stato necessario richiedere anche l'intervento di un'eliambulanza che l'ha trasportata a Roma, nel pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata. L'altra persona ferita, invece, è stata trasferita nel più vicino ospedale di Cassino.

Il maxi tamponamento del giorno prima: sei automobili coinvolte

Poco più di 24 ore prima, ad una trentina circa di chilometri a nord rispetto al luogo dello schianto fra camion e automobile, nel tratto fra Ferentino e Frosinone, sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento sei veicoli. Anche in questo caso, i feriti sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso, stavolta nel vicino ospedale di Alatri.

A seguito del sinistro è stato chiuso un tratto di strada per permettere alla polizia stradale di effettuare i rilievi e di mettere in sicurezza la zona: in breve tempo si sono formate code lunghe più di 6 chilometri.