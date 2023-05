Frosinone, albero crolla sulla strada e blocca l’ingresso al tunnel: intervengono i vigili del fuoco È crollato improvvisamente sull’asfalto coprendo l’ingresso alla galleria che porta nel centro di Frosinone: è successo ieri, poco dopo l’ora di pranzo. Tratto di strada chiuso e vigili del fuoco sul posto.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Un grosso albero è crollato poco fa davanti ad un tunnel attraversato ogni giorno da automobili e altri veicoli. È successo a Frosinone, dove l'albero ha coperto l'ingresso della galleria che da via San Gerardo porta in viale Roma, nel centro del capoluogo.

L'albero che è crollato e chiuso l'ingresso al passaggio è caduto all'improvviso poco dopo l'ora di pranzo nella giornata di ieri, domenica 14 maggio 2023. Il crollo è avvenuto poco prima che un automobilista si avvicinasse all'ingresso del passaggio: fortunatamente la persona alla guida del mezzo si è accorta di quanto stava accadendo alla pianta e si è fermato prima. Se avesse proseguito avrebbe rischiato di restare schiacciato dai rami e dal fogliame.

Il crollo dell'albero davanti alla galleria: l'arrivo dei soccorsi

Alto più di dieci metri, non appena raggiunto l'asfalto l'albero si è spezzato. Sono stati proprio gli automobilisti, quello più vicino al crollo e tutti gli altri che stavano percorrendo la strada, ad allertare i soccorsi: sul posto in breve tempo sono arrivati i vigili del fuoco con due camion e una pattuglia della polizia locale della provincia del frusinate.

Non appena arrivati gli agenti l'area interessata dal crollo è stata transennata, chiusa ad entrambi i sensi di marcia e riaperta soltanto dopo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno segato il fusto dell'albero riducendolo in pezzi prima di rimuoverlo dalla carreggiata. Dopo quanto avvenuto, hanno iniziato a valutare le condizioni degli altri grandi alberi intorno alla carreggiata e non è escluso un sopralluogo tecnico nei prossimi giorni.