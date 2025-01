video suggerito

Frontale tra due auto in via Pozzo Nuovo Arco a Roccagorga: quattro persone ferite Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente frontale avvenuto in via Pozzo Nuovo Arco a Roccagorga: quattro persone ferite, tre portate via in ambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nella mattina di ieri a Roccagorga, in provincia di Latina. Per cause ancora da accertare, due auto – una Fiat 500 con a bordo tre persone e una Peugeot 206 con a bordo solo il conducente- si sono scontrate frontalmente in via Pozzo Nuovo Arco. Il bilancio è di tre persone ferite e portate in ospedale, mentre il conducente dell'altra vettura, dopo aver rifiutato il trasporto in ambulanza, si è recato al nosocomio da solo subito dopo il sinistro.

Secondo le prime informazioni, le due auto si sono scontrate frontalmente mentre procedevano in senso di marcia opposto. Forse a farle impattare una manovra azzardata, oppure una perdita di controllo da parte di una delle due vetture. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Roccagorga, che indagano sul sinistro. I militari hanno acquisito tutti gli elementi che possano essere utili agli accertamenti e accertare eventuali responsabilità.

Oltre ai carabinieri di Roccagorga sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118, per prestare le prime cure ai ferite e disporne il trasferimento in ospedale. L'autista e una passeggera della Fiat 500 sono state portate all'ospedale di Terracina, mentre l'altra passeggera è stata trasportata all'ospedale di Latina. L'autista della Peugeot 206 ha invece rifiutato il trasporto in ambulanza, e si è poi recato autonomamente presso l’ospedale di Terracina. Entrambe le vetture hanno riportato danni molto seri a causa del violento scontro che ha fatto scoppiare gli airbag, ma le quattro persone a bordo, fortunatamente, non sono in gravi condizioni e se la caveranno con qualche giorno di prognosi.