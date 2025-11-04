roma
Frecce tricolori oggi 4 novembre 2025 a Roma, a che ora e dove vederle per la Giornata dell’Unità Nazionale

In occasione della Giornata Nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate oggi 4 novembre 2025, sui cieli di Roma passano le frecce tricolori. Lo spettacolo avverrà intorno alle 9.10 durante l’omaggio del Presidente Mattarella al monumento del Milite Ignoto.
A cura di Francesco Esposito
Le frecce tricolori all’Altare della Patria (Immagine di Repertorio LaPresse)
Le frecce tricolori all’Altare della Patria (Immagine di Repertorio LaPresse)

Oggi 4 novembre 2025 ricorre la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e anche quest'anno le celebrazioni si colorano con il passaggio delle frecce tricolori. Il sorvolo della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare avverrà sui cieli dell'Altare della Patria intorno alle 9.10 del mattino.

Lo spettacolo sarà in contemporanea con l'omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla tomba del Milite Ignoto, su cui come ogni anno verrà deposta una corona d'alloro e il nastro tricolore.

A che ora vedere le Frecce Tricolori a Roma il 4 novembre 2025

In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre nell'anniversario della vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale nel 1918, il passaggio delle frecce è previsto per le 9.10 di oggi. Lo spettacolo avverrà in simultanea con l'omaggio del Presidente della Repubblica al Milite Ignoto. Insieme a Mattarella, all'Altare della Patria saranno presenti anche le maggiori cariche dello stato italiano per deporre la corona d'alloro ai piedi del monumento in piazza Venezia.

Dove vedere le Frecce Tricolori a Roma per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

La postazione migliore per ammirare lo spettacolo delle frecce tricolori è sicuramente piazza Venezia, con il complesso del Vittoriale che sarà incorniciato dai colori della bandiera italiana. Da tutta la zona adiacente, dal Teatro di Marcello, a via del Corso fino a piazza del Popolo, sarà possibile assistere allo spettacolo. Per uno sguardo diverso, molti romani amano assistere al passaggio della pattuglia acrobatica della Aeronautica Militare dai vari punti panoramici della Capitale da cui si può beneficiare di una visuale dall'alto.

Fra questi c'è sicuramente la Terrazza del PincioVilla Borghese, ma un'ottima visuale dello spettacolo è possibile anche nella zona dei Fori Imperiali e del Colosseo.

