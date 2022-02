Francesco Greco, ex pm di Mani Pulite, diventa consulente alla legalità del sindaco Gualtieri Si apre oggi la collaborazione di Francesco Greco per il comune di Roma: dopo essere stato capo Procura a Milano fino allo scorso novembre, l’ex pm dell’inchiesta Mani Pulite, infatti, diventa consulente al Campidoglio.

A cura di Beatrice Tominic

Il 17 febbraio del 1992 è stato arrestato il presidente socialista del Pio Albergo Trivulzio Mario Chiesa: questo evento ha decretato l'apertura dell'indagine Mani Pulite, che avrebbe stravolto il sistema dei partiti negli anni Novanta. A trenta anni esatti, nella giornata del 17 febbraio 2022, uno dei magistrati del pool dell'inchiesta diventa consulente alla legalità per la città di Roma. Proprio nel primo pomeriggio di oggi, infatti, viene presentata e formalizzata la collaborazione, prevista a titolo gratuito, dell'ex magistrato Francesco Greco il Campidoglio.

La carriera a Milano

Francesco Greco, 70enne napoletano che vive da sempre a Milano, dove fino al mese di novembre scorso è stato a capo della Procura della città, è diventato famoso, come abbiamo visto, soprattutto per il ruolo avuto nell'inchiesta Mani Pulite, che nella storia della politica del nostro Paese ha sancito, negli anni Novanta, il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Il magistrato in quegli anni caldi per la politica del nostro Paese, ha lavorato in team Saverio Borrelli, Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo, ma si era fatto già conoscere nel decennio precedente.

Il suo primo arresto verso un esponente del mondo della politica, infatti, risale alla metà degli anni Ottanta, quando ha condotto un'inchiesta su Pietro Longo, segretario del Psdi per aver intascato una mazzetta. Nell'ultimo periodo, infine, Francesco Greco è stato uno dei magistrati che si sono battuti per richiedere che anche i colossi aziendali, le web company presenti sulla rete internet paghino le tasse.

Magistrati al comune di Roma

Francesco Greco, però, non è il primo magistrato ad avere un ruolo nel comune di Roma: già dal 2014, durante gli anni in cui al Campidoglio c'era Ignazio Marino, un altro ha collaborato per il bene della città. Alfonso Sabella, 60 anni, il magistrato siciliano conosciuto anche come "cacciatore di mafiosi", infatti, ha ricoperto la carica di assessore alla legalità con delega su Ostia.