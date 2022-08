Francesco colto da un malore fulminante muore sul lavoro a 35 anni in un magazzino edile I funerali di Francesco Forleini saranno celebrati domani mattina nella chiesa della Madonna della Neve a Frosinone. Tanti i messaggi di cordoglio per il 35enne morto per un malore sul lavoro.

A cura di Alessia Rabbai

Francesco Forleini (Foto Facebook)

Stroncato da un malore a soli trentacinque anni mentre era al lavoro in un magazzino di una ditta di materiali edili. Se ne è andato così, improvvisamente, Francesco Forleini, operaio originario del Frusinate. La notizia della sua drammatica e prematura scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità attonita si è stretta attorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. La data delle esequie è fissata per domani mattina, giovedì 4 agosto, a partire dalle ore 10.30, nella chiesa della Madonna della Neve. Katana, questo il soprannome che si legge sul suo profilo Facebook, era sorridente e allegro, sempre disponibile ad aiutare gli altri, così lo ricordano gli amici, che hanno pubblicato messaggi d'addio sui social network per ricordarlo. Tra questi c'è quello della cugina Viviana: "Non ci voglio credere, te ne sei andato in punta di piedi anche tu…riposa in pace cugino mio dal cuore buono".

Francesco ha un malore e muore sul lavoro

I drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Francesco risalgono a ieri mattina, quando il trentacinquenne era al lavoro a Chiappitto, una frazione del Comune di Alatri. Improvvisamente un malore fulminante lo ha colto, si è accasciato al suolo e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A nulla è servito l'intervento del personale sanitario, arrivato in ambulanza, che ha tentato di rianimarlo, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda hanno lavorato i carabinieri di Alatri coordinati dalla Procura, gli investigatori nelle ore successive hanno ascoltato i colleghi e ricostruito l'accaduto, fino appunto ad accertare che si è trattato di un malore. La salma terminate le verifiche è stata trasferita in obitorio ed è stata poi restituita alla famiglia, per la celebrazione dei funerali.