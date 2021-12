Foto intime dell’ex 14enne al padre di lei, che picchia la moglie: 17enne accusato di revenge porn La polizia è intervenuta in un’abitazione di Velletri dove l’uomo stava picchiando la moglie. Gli agenti hanno scoperto che la incolpava delle foto intime fatte dalla figlia con l’ex, un 17enne ora accusato di revenge porn.

Un ragazzo di 17 anni è accusato di revenge porn nei confronti dell'ex fidanzata, una ragazzina di 14 anni. Alla fine della relazione lui ha deciso di vendicarsi e ha mandato una foto intima della giovane al padre di lei. Appena ricevuta la foto sul cellulare l'uomo è andato su tutte le furie: ha cominciato a prendersela con la moglie, dandole la colpa di quanto accaduto. L'uomo è arrivato anche a picchiarla. Secondo quanto riportato da la Repubblica, si sarebbe trattato di una lite così violenta che sono dovuti intervenire i poliziotti del commissariato di Velletri a causa delle diverse segnalazioni arrivate alla stazione. Quando hanno capito i motivi della discussione, hanno deciso di fare indagini più approfondite. Hanno coinvolto la polizia postale e capito che dietro quella lite c'era molto di più, un ragazzo che tentava di ricattare l'ex con foto intime che sarebbero dovute rimanere private. E così hanno scoperto ciò che aveva fatto il 17enne, che adesso è accusato del reato di revenge porn.

Quello che è scattato nella mente del 17enne è un meccanismo frutto di una cultura machista, che vede solo gli altri uomini – in questo caso il padre – come interlocutori. Nessun interesse per la ragazza, che una volontà l'aveva manifestata: quella di non voler più avere nulla a che fare con lui e di non continuare la relazione. Una volontà che non è stata accettata dal 17enne, incapace di riconoscerle dignità e autodeterminazione e che ha deciso di ‘vendicarsi' in questo modo, provando a umiliarla di fronte alla sua famiglia. Così come il padre della 14enne, che invece di capire che era stato il ragazzo a compiere una violenza, ha accusato la ragazzina e picchiato la moglie. Le pene per questo tipo di reato vanno da uno a sei anni di reclusione, con migliaia di euro di multa da pagare nel caso il 17enne sia riconosciuto colpevele.