Forza Nuova convoca i neofascisti europei a Roma a marzo: sede ancora segreta

Il neofascismo europeo è pronto a ritrovarsi a Roma il prossimo 14 marzo. Il movimento di estrema destra Forza Nuova chiama a raccolta l'Alliance for Peace and Freedom (Apf), il suo gruppo politico europeo, nella Capitale per una conferenza che si terrà in un posto ancora non reso noto.

Il raduno dell'estrema destra europea a Roma

"Europa Risorgi" è lo slogan con cui è stato lanciato l'appuntamento che riunirà i leader dei partiti ‘neri' di Serbia, Olanda, Grecia, Spagna, Germania, Francia e Romania. A fare gli onori di casa sarà Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, presidente di Apf e membro dell'organizzazione eversiva neofascista Terza Posizione negli anni Settanta e Ottanta. Insieme a lui Nick Griffin, vicepresidente del gruppo ed ex presidente del Partito Nazionale Britannico.

"La conferenza, la terza in pochi mesi dopo Madrid e Atene, rilancia il ruolo dell’APF sempre più distinto e lontano da tutti partiti e governi che spingono invece per la guerra in Ucraina, parteggiano per il genocidio sionista e impongono un trattato, come quello con il Mercosur, che comporterà l’avvelenamento dei popoli europei", scrive la segreteria di Forza Nuova in una nota pubblicata sul loro sito ufficiale.

La conferenza ha anche l'obiettivo di lanciare "un grande progetto di formazione che coinvolgerà quadri e militanti rivoluzionari europei oltre che ambienti americani nazionalcristiani. Il tutto di fronte ad una UE che fallisce ed a una Europa, dal Portogallo allo stretto di Bering, che emerge con forza", conclude la nota stampa.

La conferenza in un luogo segreto

È ancora un segreto il luogo, presumibilmente un hotel, dove si dovrebbe tenere questa adunata neofascista. Potrebbe essere reso noto solo pochi giorni prima o anche tenuto nascosto se non ai militanti. Questo per evitare che vengano organizzate contestazioni ma anche che ricapiti quanto successo l'anno scorso, quando l'albergo St. Martin in via di San Martino della Battaglia ritirò la sua disponibilità a ospitare il raduno programmato per il 26 gennaio 2025. La struttura affermò di non essere stata a conoscenza del tenore della manifestazione fino a pochi giorni prima.