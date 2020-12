I risultati degli affollamenti per lo shopping natalizio si vedranno fra dieci giorni e, questo il timore dell'assessore D'Amato, non saranno positivi: "I dati che salgono sicuramente sono la conseguenza di un calo di tensione. Per quanto riguarda gli assembramenti dei giorni scorsi verificheremo gli esiti tra una settimana-dieci giorni, purtroppo vorrei essere smentito ma non saranno esiti positivi", ha dichiarato D'Amato.

Megastore e negozi aperti nel Lazio, centri commerciali chiusi

Nel Lazio i centri commerciali, come in tutta Italia, sono chiusi (o meglio sono chiusi tutti i negozi all'infuori dei supermercati, farmacie e parafarmacie) nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti, però, non solo tutti i negozi nelle vie dello shopping, ma anche i megastore (come Ikea e Leroy Merlin, per esempio). La Regione, infatti, non ha rinnovato l'ordinanza che equiparava i negozi di grandi dimensioni ai centri commerciali e quindi i primi possono rimanere aperti. "Per quanto riguarda i megastore e' stata adottata la medesima normativa che esiste a livello nazionale per tutte le zone gialle, per cui non abbiamo fatto niente di più né di meno di quello che si fa nelle altre zone d'Italia nella medesime condizioni", ha spiegato D'Amato.

Cts: "Controlli e regole per evitare folla in vie dello shopping"

Nelle prossime ore il governo guidato da Giuseppe Conte dovrà decidere in merito all'inasprimento delle regole per le festività natalizie. Intanto il Comitato Tecnico Scientifico ha messo nero su bianco, dopo due riunioni fiume ieri e oggi, alcune raccomandazioni. Stando a quanto si apprende, gli esperti non avrebbero espresso un parere sulle possibili chiusure per Natale, lasciando la decisione all'esecutivo. I membri del Cts avrebbero invece soprattutto discusso proprio degli assembramenti nelle piazze e nelle vie dello shopping in questi giorni che precedono l'inizio delle feste. In tal senso la richiesta è quella di aumentare i controlli e fare di tutto per evitare gli assembramenti per gli acquisti di Natale. Il professor Giuseppe Ippolito, membro del Cts e direttore scientifico dello Spallanzani, ha avvertito: "Assembramenti da shopping prenatalizio? Penso che non dovrebbe essere necessario che qualcuno ci dica come dobbiamo comportarci per evitare la ripartenza dell'epidemia: dovremmo saperlo bene dopo tutti questi mesi. Ci vuole rispetto e coscienza civile. Serve questo per non arrivare a misure restrittive più dure".