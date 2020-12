Assembramenti e folla alla stazione della Metro A ‘Anagnina', il capolinea della prima linea della Capitale. Centinaia di persone erano in coda ai tornelli senza mantenere la distanza di sicurezza. Il video (in alto) è stato realizzato nel corso della mattina di oggi, martedì 15 dicembre, e caricato sui social network. Per il momento Atac non ha ancora fornito una versione ufficiale su quanto accaduto. Al momento le regole per i mezzi di trasporto pubblici, stabilite con il dpcm del 3 dicembre scorso, prevedono una riduzione della capienza di bus, metro, treni e tram al 50 per cento.

Proprio questa mattina il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani ha dichiarato: "Il 16 maggio abbiamo avvertito che se il 14 settembre si sarebbero riaperte le scuole e i trasporti questi due ambiti andavano messi in sicurezza. E non è stato fatto. Ora diciamo che il 7 gennaio riapriremo le scuole, mi chiedo se anche questa volta abbiam messo in sicurezza i trasporti locali e la scuola".

Opposizioni attaccano: "Tpl si conferma il più pericoloso veicolo di contagio"

"Anche questa mattina nelle stazioni della metropolitana della Capitale, in particolare alla fermata Anagnina, abbiamo assistito a scene surreali con assurdi assembramenti di persone ai tornelli. Il trasporto pubblico locale, come più volte abbiamo denunciato, si conferma come il più pericoloso veicolo di contagi. Appare assurdo, quindi, che il Governo e le amministrazioni locali insistono a prendere provvedimenti contro commercianti e attività produttive e continuano a trascurare o quanto meno a sottovalutare una situazione che sta diventando sempre più esplosiva. Senza dimenticare, infine, gli stessi operatori del servizio pubblico abbandonati oramai al loro destino senza nessuna tutela per la loro salute", hanno scritto in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, il capogruppo del VII Municipio, Fulvio Giuliano, e i dirigenti romani di FdI, Mariagrazia Cacciamani e Valter Conti. D'accordo anche Ilaria Piccolo, consigliera del Partito democratico: "Assembramenti stamattina alla metro Anagnina. Indisponibilità treni? Mancanza di personale? Non è questo il modo di gestire il trasporto pubblico. Virginia Raggi dovrebbe garantire sicurezza e servizi ai cittadini, ma ogni giorno dispensa degrado e inefficienza".