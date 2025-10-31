roma
Folla ai funerali di Beatrice Bellucci, morta nell’incidente sulla Colombo. La mamma: “Roma è qui per te”

Un lungo e commosso applauso ha accolto la bara bianca di Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell’incidente avvenuto il 24 ottobre in via Cristoforo Colombo all’Eur. Presente anche il sindaco Gualtieri e il sindaco di Fiumicino Baccini.
A cura di Natascia Grbic
Immagine

Una folla immensa ha accolto il feretro di Beatrice Bellucci nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur. La chiesa, che può ospitare centinaia di persone, è stracolma per dare l'ultimo saluto alla 20enne studentessa di giurisprudenza morta nell'incidente stradale su via Cristoforo Colombo il 24 ottobre. Ad accogliere la bara bianca i genitori, gli amici di sempre, i compagni della Volley Roma, e tantissime persone che hanno voluto omaggiare la ragazza, scomparsa in modo tragico e prematuro. Presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, oltre a una delegazione di Vigili del Fuoco. "Tutta Roma è qui per te" ha sussurrato la mamma alla bara della figlia, mentre la folla la accoglieva con un lungo e commosso applauso.

