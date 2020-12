Nuovo focolaio di coronavirus in convento nel Viterbese, dove nei giorni scorsi si sono registrati diversi cluster tra comunità religiose. Le positività questa volta sono emerse nel Monastero San Paolo delle Clarisse a Tuscania, dove venti suore hanno contratto il Covid. A renderlo noto l'assessorato alla Sanità, nel bollettino della Regione Lazio dirmato oggi, venerdì 18 dicembre, per gli aggiornamenti sull'andamento dell'emergenza. Si tratta di religiose relativamente giovani, attualmente asintomatiche o che presentano sintomi lievi della malattia. Le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, si trovano isolate in un settore del convento e nessuna di loro al momento ha bisogno di ricovero ospedaliero. È in corso un'indagine epidemiologica condotta dalla Asl di Viterbo, che ha sottoposto a tampone tutte le suore, il numero delle positive è al momento provvisiorio, mentre i risultati definitivi di tutti i test arriveranno domani in mattinata.

I contagi di Covid nei conventi del Viterbese partiti da un incontro di preghiera

Come appreso da Fanpage.it i focolai nei conventi del Viterbese emersi nei giorni scorsi (Celleno e Montefiascone) oltre a quello di oggi, hanno tutti un link epidemiologico al convento di San Francesco a Bagnoregio, con 104 suore positive. Le religiose avrebbero avuto infatti con un contatto con un gruppo di suore di Latina, durante un momento di preghiera. Per quanto riguarda il convento di San Francesco a Bagnoregio e dei frati di Montefiascone (36 positivi) si tratta di cluster chiusi, i relativi contagiati sono stati tutti individuati e posti in isolamento, divisi dagli altri religiosi e nei prossimi giorni, come da protocollo, saranno sottoposti nuovamente a tampone, fino a quando non ne saranno accertate le negativizzazioni.

Nella Asl di Viterbo oggi 92 casi di Covid

Nella Asl di Viterbo oggi si registrano 92 nuovi contagi di coronavirus e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 58, 82 e 90 anni, tutti pazienti con patologie. Nel Lazio sono invece 1428 i nuovi positivi, emersi su quasi 16mila tamponi, 74 i morti (diciassette in più rispetto a ieri) e 2825 le persone guarite. Roma registra 810 contagi, mentre nelle province se ne contano 374 e otto decessi.