Un focolaio di coronavirus è divampato all'interno del convento San Francesco a Bagnoregio, in provincia di Viterbo, con 41 suore contagiate e che conta al momento 104 positive riconducibili al cluster. Come appreso da Fanpage.it l'indagine è scattata a seguito di una suora risultata positiva, che ha portato la Asl ad approfondire e a sottoporre le religiose a tamponi a tappeto. Accertamenti che si sono protratti fino alle ore 21 della giornata di domenica. Nel convento vivono 114 suore, molte delle quali giovani. L'età delle contagiate è sui venti/trent'anni, mentre la più grande ne ha cinquanta. Tutte sono asintomatiche o hanno sintomi lievi della malattia, nessuna è ricoverata. A comunicare la notizia l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, informata dalla Asl di Viterbo. "La situazione è costantemente monitorata – si legge nella nota diffusa dalla Regione Lazio – la Asl ha posto in isolamento la struttura". Oggi, martedì 15 dicembre, il Comune di Bagnoregio ha reso noto che sono 41 i nuovi positivi, appunto, tutte suore, per un totale di 125 persone attualmente positive e nessun guarito nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Viterbo ieri 102 contagi da Covid

L'attenzione è alta nei confronti del convento delle religiose di Bagnoregio, rispetto al quale nel bollettino Covid diramato dalla Regione Lazio si segnalavano sessantatré casi sui 102 contagi registrati ieri nella Asl di Viterbo. Si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. In totale nel Lazio sono stati 1315 i contagi su 13mila tamponi elaborati e 38 decessi. Un confronto se fatto con gli ultimi lunedì di novembre che registra un trend in discesa, erano -752 i casi tra il 23 novembre e il 30 novembre, mentre nei lunedì delle prime due settimane di dicembre il dato scende a -57 casi (7 dicembre-14 dicembre).

Focolai nel convento dei cappuccini e nella casa di riposo di San Francesco

Nelle scorse settimane ci sono stati due cluster di Covid nel territorio di Viterbo, oggetto di un'indagine epidemiologica e ormai risolti, uno nel convento dei cappuccini, dove sono risultati positivi dodici religiosi, l'altro nella casa di riposo di San Francesco, con tre operatori che hanno contratto il Covid, posti in isolamento.