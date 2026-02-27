Flaminio, fuochi d’artificio e sirene a tutto volume per la pensione di un poliziotto: funzionario rimosso

Fuochi d'artificio dalla strada e caroselli di volanti a sirene spiegate. Non è la scena di un tesa manifestazione di piazza, ma la festa di pensionamento di un poliziotto della caserma Maurizio Giglio, in via Guido Reni, quartiere Flaminio a Roma. Il tutto è accaduto intorno alla mezzanotte di giovedì 26 febbraio, fra lo sconcerto dei residenti. Prontamente sono arrivati i provvedimenti da parte del Questore, che ha disposto la rimozione con effetto immediato del funzionario preposto al coordinamento della caserma volanti.

Il video della festa di pensionamento al Flaminio

Il video dei festeggiamenti è stato postato sui social da un cittadino allibito e preoccupato per la presenza sulla strada di rami secchi che potevano prendere fuoco con facilità, oltre a macchine e motorini e nidi sui platani circostanti. Qualcuno, nel bel mezzo del party, ha anche provato a ottenere spiegazioni. "È la festa di pensione di un poliziotto. Lei hai mai festeggiato?! No? E mi dispiace per lei", sarebbe stata la risposta di uno degli agenti. Altri hanno segnalato quelli che sarebbero stati altri momenti della festa: "Sul lungotevere lato Tor di quinto, vicino a ponte Milvio, non esagero, una ventina di volanti ferme ai chioschi dei panini. Stavano gozzovigliando".

Provvedimenti del Questore Masucci: "Severe sanzioni per il gesto"

La diffusione del video ha creato profondo imbarazzo nel corpo di polizia. Con il Questore di Roma, Roberto Masucci, che ha subito fatto diramare un comunicato con i provvedimenti presi: "In relazione all'episodio occorso questa notte in occasione dell’inizio del turno delle volanti, segnato dall’accensione di fuochi pirotecnici – si legge nella nota -, il Questore di Roma ha disposto dalle primissime ore della mattina la rimozione con effetto immediato del funzionario preposto al coordinamento del nucleo coinvolto e saranno adottate severe sanzioni disciplinari nei confronti del gesto all’esito degli approfondimenti disciplinari che sono già in corso".