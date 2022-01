Fiumicino, vandali danneggiano nella notte i gazebo per i tamponi degli studenti È successo a Fiumicino, litorale romano, in piazzale Mediterraneo. Stando a quanto si apprende, sono stati smontati due teloni e sono state danneggiate alcune assi che servivano come supporto alla tensostruttura.

A cura di Enrico Tata

Durante la notte sono stati danneggiati i gazebo che serviranno per effettuare i tamponi sui bambini e sui ragazzi che nelle prossime ore torneranno a scuola dopo le vacanze di Natale. È successo a Fiumicino, litorale romano, in piazzale Mediterraneo. Stando a quanto si apprende, sono stati smontati due teloni e sono state danneggiate alcune assi che servivano come supporto alla tensostruttura. Il montaggio dei gazebo era iniziato ieri e ora, a causa di questo atto di vandalismo, rischia di non poter essere pronto in tempo per effettuare lo screening sugli studenti in vista della ripresa delle lezioni.

La notizia è stata riportata dalla confraternita della Misericordia di Fiumicino su Facebook: "A voi che stanotte vi siete divertiti, vogliamo dire che questa pandemia non vi ha insegnato nulla, proviamo infinita tenerezza per gesti simili, il vostro divertimento può soltanto arrecare danno alle molte persone che aspettano un molecolare o un test con codice COI, ci chiediamo spesso se vale la pena spenderci , finita la rabbia iniziale sorridiamo e andiamo avanti sempre più convinti che oltre VOI ci sono migliaia di cittadini per i quali vale la pena lottare!!Grazie perché dalle vostre azioni Dio ci regala la forza per andare avanti".

Visto il numero crescente di contagi, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha disposto la chiusura di tutti gli asili nido e di tutte le scuole dell'infanzia comunali per la giornata di venerdì 7 gennaio. Questo, spiega il primo cittadino, "al solo scopo precauzionale e per evitare un ulteriore incremento di casi. Ovviamente è una decisone presa nell'interesse delle bambine e dei bambini che frequentano tali scuole oltre che del personale scolastico che vi lavora, considerando che è anche un venerdì dopo un giorno di festa. Invito tutta la popolazione alla massima prudenza, soprattutto in queste giornate di festività natalizie in cui le persone si incontrano per festeggiare".