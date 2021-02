Dedicare una strada o una piazza di Fiumicino a Franco e Sergio Citti, in ricordo dei due fratelli, attore e regista, che hanno lavorato al fianco dei grandi nomi del cinema d'autore italiano e che hanno trascorso parte della loro vita nella città sul litorale alle porte di Roma, alla quale sono stati legati da un forte rapporto. La proposta arriva da alcuni cittadini e dal presidente della Pro Loco Pino Larango, in occasione del quinto anniversario della morte di Franco Ciotti, scomparso il 14 gennaio del 2016 e le cui spoglie riposano nel nel cimitero di Santa Ninfa, tra Fiumicino e Maccarese. Tra le proposte per l'intitolazione di fratelli Citti, in memoria per le generazioni future, ci sono una sala dell'Auditorium del Mare in prossima costruzione, la nuova piazzetta su via di Torre Clementina, una biblioteca o una videoteca. L'idea ha trovato l'appoggio di figure appartenenti a diversi schieramenti politici locali.

Il legame tra i fratelli Citti e Fiumicino

I fratelli Citti sono stati legati a Fiumicino da un forte legame, città spesso ambientazione di molte delle loro opere. Franco definiva Fiumicino "Brutto e bello…Un amore lo stesso, nato subito, mentre ancora stavo facendo ‘Accattone'. Scoprii che il mare di Fiumicino non assomigliava a nessun mare del mondo. Non ha colore e mi lega al fiume della mia infanzia".

Chi sono i fratelli Franco e Sergio Citti

I fratelli Franco e Sergio Citti, (entrambi nati a Roma il primo il 23 aprile 1935, il secondo il 30 maggio 1933) sono due artisti del cinema italiano, rispettivamente attore e regista sceneggiatore, che hanno lavorato al fianco dei grandi nomi che hanno fatto la storia a livello nazionale e internazionale del cinema d'autore. Franco, in particolare, ha recitato nei film di Pasolini (che lo ha scoperto e apprezzato per i suoi tratti tipicamente romaneschi), Fellini, Corbucci, Lizzani, Zurlini, Francis Ford Coppola o del fratello. Nel 1962 ha vestito i panni di Carmine in ‘Mamma Roma' insieme all'attrice romana Anna Magnani. Sergio è stato allievo di Pier Paolo Pasolini ed è morto nel 2005.