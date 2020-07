in foto: Incendio Fiumicino

Incendio nella notte all'interno della discarica abusiva di via Costalunga a Fiumicino, nei pressi dell'argine del Tevere. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e tre della Protezione civile, che sono riuscite a circoscrivere il rogo e ad evitare che lambisse case e cantieri navali in zona. Ieri, tra l'altro, era iniziata la rimozione delle prime tre tonnellate della discarica abusiva che avevano riempito il canale di bonifica. Le fiamme avrebbero distrutto proprio quei rifiuti che oggi sarebbero dovuti essere bonificati e quindi l'ipotesi di un gesto intimidatorio è probabile, se non certa. L'incendio, stando a quanto si apprende, è scoppiato alle 21,15 e tra le sostanze andate a fuoco c'è anche l'eternit.

Esterino Montino: "Fatto gravissimo"

Per il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, si tratta di "un fatto gravissimo, con ogni probabilità doloso. L'opera di bonifica in corso comporta anche l'identificazione, tramite l'esame dei rifiuti, dei responsabili dell'abbandono dei rifiuti stessi. Non è difficile dedurre che qualcuno abbia tentato con l'incendio di nascondere delle tracce. Ma stia tranquilla, questa persona, perché continueremo a lavorare per scoprire di chi si tratta. Ancora una volta, l'intervento tempestivo della Protezione Civile di Fiumicino e dei Vigili del fuoco ha evitato che la situazione diventasse pericolosa per le persone e le strutture che si trovano lungo quella strada. A loro va il mio plauso e il mio ringraziamento".