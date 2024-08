video suggerito

Finisce fuori strada con l’auto a Sora e precipita in un fosso: un uomo in fin di vita Il ferito è stato portato in eliambulanza a Roma, ora lotta in ospedale tra la vita e la morte. Sull’incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Sora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente nella giornata di ieri a Sora, in provincia di Frosinone. Un uomo è finito fuori strada con la sua Fiat Punto in via Chiusanova, precipitando in un fossato. Le sue condizioni sono gravissime. Ricoverato in ospedale a Roma, al momento è in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte a causa dei numerosi politraumi riportati nel sinistro. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo.

Cosa abbia causato l'incidente, ancora non è chiaro. Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118 e ai Vigli del Fuoco, anche gli agenti della Polizia Locale di Sora, che indagano sulla dinamica. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un sinistro autonomo: non ci sarebbero quindi altri veicoli coinvolti, l'uomo ha perso da solo il controllo della macchina, finendo fuori strada. A causare l'incidente forse una distrazione o un colpo di sonno: le indagini e tutti gli accertamenti sono al momento in corso.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 per portare il ferito in ospedale. Quando gli operatori lo hanno visto, hanno capito che le condizioni erano disperate, e hanno richiesto l'intervento immediato dell'eliambulanza. Il ferito è stato quindi portato in una struttura attrezzata di Roma, dove è arrivato in fin di vita. I medici stanno facendo di tutto per far sì che le sue condizioni possano migliorare, ma al momento la prognosi è riservata. Il mezzo con il quale è avvenuto l'incidente è andato completamente distrutto, tanto che per estrarre il ferito dall'abitacolo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.