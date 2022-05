Finisce con l’auto in una scarpata e la trovano dopo ore: 22enne in prognosi riservata Sono ore d’apprensione per i famigliari della 22enne finita con l’auto in una scarpata lungo via Pratoni del Vivaro ai Castelli Romani.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto ridotta ad un groviglio di lamiere (Foto del Caffè.tv)

È grave, ricoverata in ospedale con prognosi riservata la ragazza di ventidue anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via Pratoni del Vivaro nel territorio dei Castelli Romani. Il Caffè.tv riporta le immagini del terribile schianto, la macchina è finita fuori strada, precipitando in una scarpata e ridotta ad un groviglio di lamiere. La giovane è rimasta diverse ore ferita al suo interno, prima che venisse soccorsa. Secondo le informazioni apprese il sinistro è avvenuto all'alba di sabato scorso 7 maggio, la ragazza era a bordo della sua macchina e stava percorrendo la strada in direzione via dei Laghi, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo al volante ed è finita tra la vegetazione. Un punto non facilmente visibile dalla carreggiata, per questo motivo sono trascorse alcune ore prima che venisse trovata e decine di veicoli hanno transitato lungo quel tratto di strada senza accorgersene.

A dare l'allarme è stato un ciclista, che in tarda mattinata ha notato la macchina parzialmente coperta dalle frasche e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di competenza territoriale, che hanno dato il via alle operazioni per recuperare la vittima. Sul luogo del sinistro è arrivato anche il personale sanitario con l'eliambulanza. Il trasporto in volo si è reso necessario a causa delle condizioni di salute della ragazza, che sono parse fin da subito critiche. Una volta riportata dai pompieri sulla sede stradale, i paramedici l'hanno presa in carico e trasferita all'ospedale di Tor Vergata di Roma. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri e i vigili urbani, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Al momento si tratterebbe di un incidente autonomo, non sarebbero infatti coinvolti altri veicoli.