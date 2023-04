Finge la morte del figlio per rubare 180mila euro alla compagna: condannato predatore seriale L’uomo è stato condannato due volte in pochi mesi per aver intrapreso relazioni sentimentali con due donne al solo scopo di derubarle. In tutto ha portato loro via quasi 300mila euro.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato condannato due volte in quattro mesi per aver maltrattato, derubato e violentato due donne, con le quali aveva finto di avere una relazione. Il suo scopo, invece, era svuotarle i conti correnti.

La vicenda è riportata da la Repubblica. L'uomo, considerato un predatore seriale, è stato condannato a sei anni di carcere nel novembre 2022 per aver maltrattato e derubato di 180mila euro una donna, e a due anni di carcere adesso, per una vicenda ancora precedente.

Nel secondo caso, l'uomo aveva intrapreso una relazione sentimentale con una donna, nel 2015. Le aveva detto che l'avrebbe sposata e le ha chiesto di comprare casa insieme. Facendo finta di avere un fratello che voleva truffarlo, si faceva accreditare lo stipendio sul conto corrente della compagna, dalla quale si era fatto consegnare password e carte di credito.

Secondo quanto riportato dagli atti, citati da la Repubblica, l'uomo "le comunicava di non andare a prelevare e che avrebbe pensato lui a tutto ciò che era necessario per la famiglia dandole di volta in volta dei contanti". Lei, d'altra parte, si sentiva "sollevata e accudita nel sapere di aver accanto un compagno che si era offerto di gestire per lei le sue spese". L'uomo non controllava solo le sue spese, ma anche quelle della madre.

Il 41enne aveva spinto la donna a vendere una casa che aveva a Trastevere per acquistarne una nel quartiere di Monteverde. Ma la nuova abitazione non era mai stata comprata: l'uomo aveva detto di avere un figlio malato, e che avrebbe dovuto occuparsi di lui. Poi si è inventato che era morto. Quando la compagna è andata in chiesa per il funerale, non ha trovato però nessuna funzione. Si è insospettita, ha controllato il conto in banca e visto che dei 180mila euro che aveva risparmiato ne erano rimasti solo 10. L'uomo, a quel punto, è scomparso nel nulla.

Non era però rimasto con le mani in mano: aveva cominciato un'altra relazione, a sua volta minacciata, violentata e derubata di 180mila euro. Entrambe lo hanno denunciato e lui ora è stato condannato.