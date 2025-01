video suggerito

Fine dei domiciliari per il Brasiliano: per lui arriva il braccialetto elettronico Fine dei domiciliari per il Brasiliano, al secolo Massimiliano Minnocci. Per lui scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

A cura di Beatrice Tominic

Gli arresti domiciliari sono finiti per il Brasiliano, all'anagrafe Massimiliano Minnocci. A renderlo noto è stato lui stesso con una storia pubblicata su Instagram per i suoi followers. "Liberooo", si legge, con l'esclamazione "wuu", l'urlo inconfondibile con cui ha imparato a distinguersi nel web. Era finito ai domiciliari per aver picchiato la ex compagna. La donna ha poi sporto denuncia.

Adesso è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla donna, a cui è stato fornito un telefono antistalker. Per il Brasiliano, invece, in arrivo il braccialetto elettronico. "Non parlerò di nulla perché non posso parlare di nulla", ha poi precisato in un video pubblicato subito dopo.

Botte alla ex compagna: arrestato

I fatti risalgono allo scorso mese di dicembre con l'accusa di lesioni personali gravi per quanto accaduto qualche giorno prima, il 23 novembre quando, sotto effetto di droga e alcol, avrebbe aggredito la donna con un bastone, causandole una frattura scomposta al braccio destro. Così era scattata la denuncia in seguito alla quale il Brasiliano è stato arrestato.

Inizialmente per lui era scattata la permanenza in carcere a Regina Coeli, ma dopo vessazioni e cori di insulti è stato disposto il trasferimento ai domiciliari a casa dei genitori. Come riportato da la Repubblica, la giudice ha accolto l'istanza presentata dall'avvocato Marcucci. Non appena saputa la notizia, Minnucci ha riattivato gli account social, dove è seguito da quasi mezzo milione di followers, e ha pubblicato le storie.

Già conosciuto per le sue vicende giudiziarie, dalla prossima settimana dovrà iniziare un trattamento terapeutico presso il sert.