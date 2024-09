video suggerito

Fidanzati ubriachi dopo notte al locale aggrediscono i carabinieri e devastano la caserma: arrestati Un uomo di 33 anni e una donna di 27 sono stati arrestati dai carabinieri di Formia con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a distruzione di opere militari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Prima ha molestato i clienti di un pub, poi ha cercato di distruggere la caserma dei carabinieri insieme alla compagna. Un uomo e una donna di 33 e 27 anni sono stati arrestati al termine di una serata di follia dai militari della stazione di Formia. Entrambi sono accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a distruzione di opere militari.

L'episodio risale allo scorso sabato sera. Il 33enne, completamente ubriaco, ha cominciato a infastidire i clienti di un noto pub di Formia, con comportamenti molesti. I fastidi erano tali che sono stati chiamati i carabinieri, in modo da fermare l'uomo e far passare una serata tranquilla a tutte le altre persone che non volevano avere problemi. Quando i militari sono arrivati, hanno visto che il 33enne era in effetti molto aggressivo, forse perché anche in stato di totale alterazione psicofisica. Lo hanno portato quindi in caserma per farlo calmare e per i dovuti accertamenti di rito. La situazione però, è ben presto degenerata: prima l'uomo ha fornito false generalità, dando un nome e un cognome diversi dal suo. Poi, improvvisamente e senza nessun motivo, ha aggredito i carabinieri, lanciandosi contro di loro e ferendo un militare. Il suo comportamento è nettamente peggiorato quando è arrivata la sua compagna, anche lei ubriaca, che ha cominciato a creare problemi in caserma, fino a lanciarsi contro la porta d'ingresso del comando, infrangendone il vetro.

Non con poca difficoltà i militari li hanno fermati e hanno proceduto all'arresto. Entrambi devono rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a distruzione di opere militari.