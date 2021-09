Fiano Romano, 18enne alla guida in stato di alterazione investe bimbo di 5 anni Il bambino si trovava in auto con lo zio quando è sceso dalla vettura dal lato della strada. Falciato da un 18enne, neopatentato, che si è allontanato senza soccorrerlo, ma è stato raggiunto poco dopo dai Carabinieri. Dovrà rispondere oltre che alle accuse di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso, anche di guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di alcool, poiché è risultato positivo all’alcol-test.

È successo tutto nella notte, a Fiano Romano, in via Bachelet. Un piccolo di cinque anni era sceso dall'auto appena parcheggiato dallo zio, quando si è visto travolgere da un'automobile guidata da un 18enne che, in quel momento, non si è fermato continuando a guidare. Più avanti è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Capena e della Compagnia di Monterotondo, denunciato in stato di libertà.

Il bambino è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli ed è in prognosi riservata. Il 18enne, un neopatentato, dovrà rispondere oltre che alle accuse di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso, anche di guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di alcool, poiché è risultato positivo all'alcol-test. L'automobile del 18enne è stata posta sotto sequestro.