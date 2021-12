Festa dell’Immacolata, il Papa prega da solo in una Roma deserta : “Chiesto il miracolo della cura” Papa Francesco, come lo scorso anno, si è recato da solo a rendere omaggio al monumento dedicato all’Immacolata concezione in piazza di Spagna a Roma.

A cura di Redazione Roma

Foto Vatican News

Roma è deserta, la città dorme e il freddo è pungente quando Papa Francesco arriva a Piazza Mignanelli, in cima alla Scalinata di Trinità di Monti. Qui il pontefice ha reso omaggio, sotto gli occhi dei vigili del fuoco (come da tradizione), delle forze dell'ordine e di uno sparuto gruppo di negozianti già arrivati in zona, al monumento dedicato all'Immacolata Concezione. Francesco si è raccolto in una breve preghiera, depositando un mazzo di rose ai piedi della colonna in cima alla quale si trova la statua di Maria. Un copione quasi identico a quello dello scorso anno, una cerimonia intima e privata per evitare assembramenti.

Da quanto reso noto dalla sala stampa vaticana il Papa ha chiesto alla Vergine "il miracolo della cura, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica". Il miracolo "della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri". Ad attendere il Papa in piazza di Spagna, l'ambasciatrice presso la Santa Sede e il personale della sede diplomatica. La seconda tappa di Francesco è stata, come da tradizione, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove "ha continuato la preghiera davanti all'icona di Maria Salus Populi Romani", un effige sacra particolarmente cara ai devoti romani.

L'omaggio dei Vigili del Fuoco in piazza di Spagna

Subito dopo è stata la volta dell'omaggio dei Vigili del Fuoco che, con una scala, sono saliti in cima alla colonna lasciando una corona di fiori come accade ogni anno. Una cerimonia simbolica e affascinante, carica d'emozione per i presenti.