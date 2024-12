video suggerito

Festa della Befana in Piazza Navona a Roma: orari e programma La Befana torna a volare sopra Piazza Navona il 6 gennaio 2025. Ecco il programma completo degli eventi durante le festività natalizie, partecipare è gratuito.

A cura di Alessia Rabbai

A Piazza Navona in occasione delle feste natalizie l'atmosfera è incantata tra bancarelle di addobbi colorati, dolciumi e giostre. Un luogo irrinunciabile per gli amanti del periodo, appuntamento tipico del Natale romano per adulti e bambini. Il calendario è ricco di eventi in programma fino al 6 gennaio, festa dell'Epifania, quando ci sarà la tradizionale discesa della Befana.

Partecipare agli eventi è gratuito. Durante le feste natalizie è possibile fare una passeggiata nel Villaggio natalizio con la realtà aumentata. Gli appuntamenti natalizi a Piazza Navona sono stati inaugurati lo scorso 7 dicembre alla presenza dal sindaco Roberto Gualteri e dell'assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli.

"La Festa di Piazza Navona è uno dei momenti più significativi per la nostra città, dove tradizione e innovazione si incontrano per regalare esperienze uniche e indimenticabili – commenta Lucarelli – Quest'anno abbiamo lavorato per arricchire il programma con iniziative speciali dedicate alle famiglie e ai più piccoli, creando un Natale che celebra i valori della condivisione, della cultura e della meraviglia".

Il Villaggio di Natale con la realtà aumentata a Piazza Navona

A Piazza Navona durante le feste natalizie è possibile vivere l'esperienza del Villaggio Natalizio in realtà aumentata, attraverso dei visori, che proietteranno immagini di Natale coniugate con la bellezza e la grandezza di Roma. L'iniziativa "Roma Magia" è in programma dal 25 al 28 dicembre 2024, dalle ore 15 alle 21.

La discesa della Befana a Piazza Navona

Il 6 gennaio 2025, festa dell'Epifania, è in programma la tradizionale discesa della Befana a Piazza Navona. Un appuntamento pensato per i bambini, ma anche per gli adulti che vogliono tornare piccoli per qualche ora e lasciarsi trasportare dalla magia del momento.

Il mercatino di Natale

Il mercatino di Natale a Piazza Navona è una delle tradizioni del natale romano. La Piazza si anima dal 7 dicembre al 6 gennio con bancarelle di addobbi per albero e presepe, idee regalo, prodotti artigianali e dolciumi vari.

Gli eventi in programma a Piazza Navona per le feste di Natale

Le feste natalizie a Piazza Navona vedono un calendario ricco di eventi per adulti e bambini:

22 dicembre 2024 – Giornata dedicata alla campagna #NESSUNASCUSA, con la possibilità di partecipare alla social challenge di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, presso lo stand delle Biblioteche di Roma.

– Giornata dedicata alla campagna #NESSUNASCUSA, con la possibilità di partecipare alla social challenge di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, presso lo stand delle Biblioteche di Roma. 25-28 dicembre 2024 – Villaggio Natalizio in Realtà Aumentata, una speciale esperienza virtuale che combina la magia delle feste con la grande bellezza di Roma, dalle ore 15 fino alla chiusura della piazza presso lo stand di Roma Capitale.

– Villaggio Natalizio in Realtà Aumentata, una speciale esperienza virtuale che combina la magia delle feste con la grande bellezza di Roma, dalle ore 15 fino alla chiusura della piazza presso lo stand di Roma Capitale. 6 gennaio 2025 – Gran finale la mattina del 6 gennaio dalle ore 10, con la tradizionale discesa della Befana, grazie al supporto dei vigili del fuoco, preceduta dall’esibizione della Banda Musicale dei vigili del fuoco, che concluderà la giornata con note di festa e brani natalizi.