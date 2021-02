Una festa clandestina è stata scoperta all'interno di un appartamento in pieno centro storico di Roma in via dei Coronari. Alcuni condomini avevano segnalato ai carabinieri un party privato con musica ad altissimo volume all'interno dell'abitazione e così i militari hanno deciso di controllare. La festa è stata interrotta immediatamente e sette persone sono state multate. Avevano un'età compresa tra i 17 e 47 anni.

Ieri a Marino, provincia di Roma, i carabinieri della stazione di Castel Gandolfo hanno disposto la chiusura di un circolo ricreativo che era stato trasformato in una vera e propria sala giochi. All'interno i militari hanno trovato circa cento ragazzi, senza mascherina e incuranti delle norme sul distanziamento interpersonale per contrastare la diffusione del coronavirus. Il titolare del circolo è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-Coronavirus.

Chiuso un minimarket a San Lorenzo: all'interno più persone del consentito

I carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo hanno multato il titolare di un minimarket nell'ambito di alcuni controlli eseguiti ieri pomeriggio, per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, nel quartiere di San Lorenzo. Sono stati ispezionati locali, bar, negozi e i luoghi più frequentati della zona e nel corso delle verifiche i militari hanno rilevato la presenza di più persone rispetto alla capienza massima consentita all'interno di un minimarket in via dei Volsci. Il gestore del negozio, un uomo di 39 anni del Bangladesh è stato sanzionato con una multa di 400 euro e il minimarket è stato chiuso per cinque giorni.