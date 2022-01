Fermato per un controllo, in casa aveva chili di cocaina, hashish e due pistole: arrestato 36enne L’uomo aveva dichiarato di abitare in una roulotte per sviare le indagini, ma gli agenti hanno scoperto la sua vera abitazione. All’interno c’erano armi e droga.

A cura di Natascia Grbic

In casa aveva armi, cocaina e 17 chili di hashish: e così per lui, un 36enne residente in provincia di Latina, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri a Borgo Santa Maria: i poliziotti stavamo facendo un giro di controllo quando hanno visto l'uomo che si aggirava con fare sospetto fuori da una farmacia. Si sono avvicinati e gli hanno chiesto i documenti per procedere all'identificazione. Lui però non li aveva, e dagli accertamenti effettuati sul momento è risultato pure che il motorino sul quale girava era privo di assicurazione. Hanno deciso allora di estendere il controllo anche a casa del 36enne: lui ha riferito ai poliziotti di avere i documenti in una roulotte, dove abitava, e li ha così accompagnati lì per prenderli. Ma una volta arrivati si è scoperto che le cose non stavano esattamente in quel modo.

Quando i poliziotti sono arrivati, hanno trovato un altro uomo all'interno della roulotte. E hanno notato che il 36enne aveva un telecomando con il quale si apriva il cancello di una villetta di fronte. L'uomo aveva le chiavi anche della dependance che si trovava all'interno della villa, e che è risultata essere il suo reale domicilio. All'interno hanno trovato due chili e mezzo di cocaina, diciassette chili di hashish, due pistole con matricola abrasa e munizioni. La perquisizione è continuata anche nella villetta principale, abitata da un vigile del fuoco di 57 anni che ha dichiarato di aver ospitato il 36enne. Nella casa sono stati trovati altri 270 grammi di marijuana, e così anche lui è stato denunciato.