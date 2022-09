L’auto si ribalta e finisce in un fossato: Antonia muore dopo 20 giorni di agonia Antonia Paola Droghei è morta in ospedale dopo venti giorni di agonia. Le gravi ferite e i traumi riportati nell’incidente in cui è rimasta coinvolta lo scorso 31 agosto non le hanno lasciato scampo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta Antonia Paola Droghei, la pensionata di Ceccano rimasta coinvolta in un grave incidente stradale che si è verificato il 31 agosto scorso in via Colle Alto in provincia di Frosinone. La settantottenne è deceduta ieri, martedì 20 settembre, in un letto d'ospedale dov'era ricoverata in condizioni critiche, dopo venti giorni di agonia. Ha lottato a lungo tra la vita e la morte, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma le conseguenze delle ferite e dei traumi riportati dopo il violento impatto, non le hanno purtroppo lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta intorno alla famiglia con tanti messaggi di cordoglio, in attesa che vengano celebrati i funerali, per darle l'ultimo saluto.

L'incidente a seguito del quale è morta Antonia Paola Droghei

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, che hanno svolto gli accertamenti del caso Antonia al momento in cui sono avvenuti i drammatici fatti era nell'auto Skoda insieme a suo marito di ottant'anni. Improvvisamente l'uomo alla guida ha perso il controllo a causa di una perdita di aderenza sull'asfalto, forse per un guasto meccanico. La macchina si è ribaltata più volte su se stessa ed è precipitata in un fossato. Un impatto violento a seguito del quale la donna ha riportato ferite e traumi gravissimi. Una volta recuperata, è stata affidata ai paramedici. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che l'ha presa in carico e trasportata in codice rosso in ospedale, dove, dopo venti giorni, è morta. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso.