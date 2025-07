Fentanyl acquistato con ricette mediche false e venduto a domicilio: arrestato 28enne

Ventotto compresse di fentanyl-effentora sono state sequestrate dalla guardia di finanza. A finire ai domiciliari è un 28enne arrestato per spaccio: si procurava il farmaco con ricette mediche false e vendeva la droga in casa.

Il fentanyl sequestrato (Foto della Guardia di Finanza)

Vendeva fentanyl in un'abitazione di Ariccia ai Castelli Romani, farmaco che aveva acquistato con ricette mediche false. I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato un ventottenne pregiudicato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Sono ventotto le compresse di "fentanyl-effentora" sequestrate.

Secondo quanto ricostruito il ventottenne arrestato aveva messo in piedi una vendita a domicilio di "fentanyl-effentora". Si tratta di un farmaco che ha come principiio attivo il fentanyl citrato. Effentora è un antidolorifico oppioide, somministrato ai pazienti con cancro per il dolore episodico intenso.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha infatti inserito nella lista dei farmaci essenziali per il trattamento del dolore nei pazienti oncologici con un tumore in stadio avanzato. Un farmaco dunque che può essere assunto solo con prescrizione medica. Usato come sostanza stupefacente il fentanyl viene chiamato la "droga degli zombie". Appartiene alla stessa famiglia di eroina e morfina, ma è molto più potente e crea una forte dipendenza in poco tempo.

Il finanzieri della Compagnia di Velletri osservavano il ventottenne da giorni. Raccolti gli indizi necessari hanno fatto irruzione all'interno del suo appartamento, trovando la droga, ventotto compresse. Durante la perquisizione i finanzieri hanno trovato anche un timbro medico ospedaliero detenuto illegalmente. Il ventottenne lo usava per rendere valide le ricette mediche false e poter riscuotere così il fentanyl in farmacia. La consegna della droga veniva fatta a domicilio. I finanzieri hanno arrestato l'uomo, che si trova ai domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.