Femminicidio Romina De Cesare: l'ex Pietro Ialongo condannato a 24 anni di carcere L'uomo aveva ucciso Romina Di Cesare la sera del 3 maggio 2022 con quattordici coltellate. Adesso la condanna in secondo grado, confermata a 24 anni.

A cura di Natascia Grbic

La Corte d'Appello ha confermato la condanna a ventiquattro anni di carcere per Pietro Ialongo, l'uomo che il 3 maggio 2022 uccise a Frosinone l'ex compagna Romina De Cesare con quattordici coltellate. I giudici hanno respinto la richiesta di escludere le aggravanti dei comportamenti persecutori che l'uomo aveva avuto nei confronti della 36enne, che riceveva oltre 200 chiamate al giorno dall'uomo. Anzi, proprio questi comportamenti avrebbero portato, secondo quanto emerso dalle indagini, al femminicidio. Non solo: i giudici hanno respinto anche la richiesta di una nuova perizia psichiatrica per Ialongo, che dopo aver ucciso l'ex era stato trovato dai carabinieri seminudo in una spiaggia di Sabaudia.

Il femminicidio di Romina De Cesare

Romina De Cesare e Pietro Ialongo hanno avuto una relazione durata dodici anni. Originari di Acerra al Volturno, si erano trasferiti insieme a Frosinone, dove avevano affittato un appartamento in via del Plebiscito. Come spesso accade a molte coppie, le cose erano cambiate e lei aveva deciso di lasciarlo. Una scelta non accettata da Ialongo, che aveva cominciato a perseguitarla con centinaia di chiamate al giorno e presentandosi spesso sul posto di lavoro della ragazza. Da quanto lei aveva conosciuto un altro ragazzo, intraprendendo una nuova relazione, le cose erano peggiorate. Di Cesare stava cercando un altro appartamento per spostarsi, ma la ricerca non era semplice. E quando il 3 maggio del 2022 è tornata a casa, ha trovato Ialongo ad aspettarla. I due hanno cominciato a discutere, fino a che lui non ha tirato fuori un coltello e ha cominciato a colpirla, uccidendola.