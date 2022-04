Federico Tedeschi, svolta nel caso: s’indaga per omicidio volontario Federico Tedeschi è stato trovato morto in casa il 26 novembre 2017. Il suo decesso è stato catalogato come malore, ma la sua famiglia è sempre stata convinta si sia trattato di omicidio.

A cura di Natascia Grbic

La Procura di Rima ha aperto ufficialmente un fascicolo per omicidio volontario riguardo il caso di Federico Tedeschi, il 19enne trovato morto nella sua abitazione il 26 novembre 2017. Le indagini erano state riaperte già nel luglio 2021: ora, dopo le battaglie della famiglia, la notizia riportata da Il Messaggero del fascicolo per omicidio volontario. Le indagini sono state affidate agli agenti della squadra mobile, al lavoro per provare a ricostruire cosa è accaduto.

La madre di Federico Tedeschi, che non ha mai creduto al decesso per un malore, era stata convocata mesi fa dal procuratore generale Michele Prestipino. "Il dottor Prestipino mi ha letteralmente commossa – ha dichiarato l'avvocata Emanuela Novelli, madre di Tedeschi – allorquando mi ha rassicurato del suo personale impegno. Lo ringrazio con tutto il cuore per avermi convinta a confidare ancora nell’istituzione che rappresenta. Da oggi, e lo dico da persona cresciuta sui codici e nella devozione del diritto, torno a sperare nella giustizia".

Federico Tedeschi è stato trovato morto nella sua abitazione di Roma il 26 novembre 2017. La madre e la sorella erano uscite di casa: al loro ritorno hanno trovato il cancello di casa aperto, un dettaglio cui inizialmente non hanno fatto caso. Dopo essere entrate nell'abitazione, hanno trovato Federico ormai deceduto. In casa, tracce ematiche e segni che hanno fatto pensare da subito a una colluttazione. Inizialmente è stato decretato che il giovane era morto per un malore. Adesso l'apertura del fascicolo per omicidio volontario: Federico aveva lividi sul volto, e gli mancava un dente. Inoltre aveva chat segrete sul telefono, cosa che ha spinto i genitori a chiedere indagini più approfondite sulla morte del 19enne.