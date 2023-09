Federica Gallucci scomparsa a 14 anni da Monterotondo, l’appello della madre: “Aiutatemi a ritrovarla” La ragazzina si sarebbe allontanata volontariamente ieri mattina, 31 agosto 2023. Non è escluso che possa essersi spostata a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Si sarebbe allontanata dalla sua abitazione di Monterotondo, comune ad una ventina di chilometri circa da Roma, nel corso della mattina di ieri, domenica 31 agosto 2023. E proprio nella capitale potrebbe trovarsi oggi Federica Gallucci, ragazza di quattordici anni scomparsa da circa 24 ore.

A far scattare l'allarme è stata la madre della ragazzina che ha condiviso un post su Facebook chiedendo di aiutarla a ritrovare la figlia: "Suo padre ed io siamo molto preoccupati, aiutateci a ritrovarla".

Federica Gallucci scomparsa da Monterotondo: come riconoscerla

Come hanno fatto sapere dall'associazione Penelope ODV Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, Federica è alta un metro e 85, ha i capelli biondi e lisci e gli occhi azzurri: porta gli occhiali da vista.

La ragazza potrebbe essersi recata a Roma: fra i lugohi da attenzionare, suggeriscono nell'appello promosso da Penelope ODV, il quartiere di Trastevere, soprattutto le zone intorno ai capolinea degli autobus e alle stazioni dei treni.

Cosa indossava quando è scomparsa

Secondo quanto riportato nell'appello diffuso dalla famiglia, al momento della sua scomparsa, la ragazza indossava una maglietta nera con il logo della marca Nike sulla manica e un paio di pantaloncini corti di jeans chiaro. Alle scarpe, invece, aveva un paio di scarpe bianche, anche queste dello stesso brand della felpa, Nike. Della marca Invicta, invece, lo zaino nero che aveva in spalla: anche in questo caso il logo sarebbe ben in vista. Con sé aveva anche una valigia di colore blu.

Come sempre, qualora qualcuno dovesse vederla, può segnalarlo al numero dell'associazione Penelope contattando il Pronto Penelope 339.6514799 (anche su whatsapp) oppure allertando il numero di emergenza unico 112.