video suggerito

Fanno ubriacare due minorenni e le violentano: due ragazzi condannati a dieci anni di carcere I fatti risalgono alla notte tra il 14 e il 15 agosto 2023. I due hanno prima fatto ubriacare le due ragazze, poi hanno abusato di loro. Sono stati condannati a dieci anni di carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due ragazzi di ventotto e ventiquattro anni sono stati condannati a dieci anni di carcere per aver violentato due minori. Lo rende noto l'associazione Differenza Donna, che si occupa di tutelare le vittime di violenza di genere. Le due giovani, di quindici e sedici anni, sono state rappresentate dall'avvocata dell'associazione, Marta Cigna. Secondo quanto ricostruito dalla procura, i due imputati hanno prima fatto bere le ragazze fino a farle ubriacare, e poi hanno abusato di loro.

"Si tratta di una sentenza che mette a tacere le argomentazioni difensive stereotipate e frutto di una mentalità patriarcale del ‘te lo sei cercata‘ e mette in chiaro la gravità di crimini come questi che ledono i diritti inviolabili della persona e cagionano danni con effetti che possono essere a lungo termine – ha commentato Differenza Donna una volta uscita la sentenza – La decisione dà voce a tutte le donne ed attiviste che oggi in maniera ancora più decisa chiedono sia messo al centro della libertà sessuale il consenso libero".

Le violenze sono avvenute nell'appartamento di uno degli imputati nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2023. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due hanno invitato le due ragazzine a casa la sera di Ferragosto per fare quattro chiacchiere. Quella che doveva essere una serata tra amici però, si è trasformata in un incubo per le due ragazze. I quattro giovani hanno bevuto dell'alcol poi, approfittando del fatto che le due minori fossero in stato alterato, hanno abusato di loro. Quando le giovani sono riuscite a scappare, li hanno denunciati alle forze dell'ordine, che li hanno arrestati.