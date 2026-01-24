Fanno esplodere uno sportello bancomat e lanciano chiodi contro una pattuglia: caccia tre uomini

Un frame dello sportello bancomat assaltato

Paura nella notte a Cervaro in provincia di Frosinone, dove un gruppo di persone ha assaltato uno sportello bancomat alla banca popolare di Piazza Casaburi. Dalle prime informazioni apprese sarebbero stati almeno in tre, la cui identità non è ancora nota. Sul colpo indagano i carabinieri di Frosinone coordinati dalla Procura locale.

Forte boato nella notte sveglia i residenti

Secondo quanto ricostruito finora nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio a Cervaro nel Frusinate i residenti hanno udito un forte boato, che li ha svegliati di soprassalto. Erano circa le ore tre, quando ignoti hanno preso di mira uno sportello bancomat e l'hanno fatto saltare in aria presumibilmente con dell'esplosivo.

Non è chiaro il bottino che sono riusciti a trafugare. I cittadini sentendo il forte rumore hanno dato l'allarme, sono diverse le chiamate arrivate al numero Unico delle Emergenze 112, che hanno segnalato un'esplosione nei pressi dello sportello bancomat. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivati i carabinieri di competenza territoriale.

Chiodi contro la pattuglia per guadagnare la fuga

I militari hanno inseguito i malviventi che subito dopo il colpo sono fuggiti a bordo di un'auto poi risultta rubata. Per seminare la pattuglia i ladri hanno lanciato chiodi a più punte lungo la carreggiata. Successivamente sono scesi dalla macchina e hanno proseguito la fuga a piedi riuscendo per il momento far perdere le proprie tracce. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca, che passeranno al vaglio per cercare di risalire all'identità dei malviventi.