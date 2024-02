Fanno esplodere petardi in piazza, feriti 2 ragazzini: 14enne in condizioni disperate, rischia la vita Due ragazzini di 14 anni sono rimasti gravemente feriti dopo lo scoppio di un petardo a Roma, nella zona di Casal de’ Pazzi. Uno è in condizioni disperate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzini di 14 anni sono rimasti feriti in modo gravissimo a causa dello scoppio di un grosso petardo. È successo ieri sera a Roma in largo Fausto Vicarelli a Casal de' Pazzi. Uno dei due è gravissimo: portato in condizioni disperate all'ospedale Sandro Pertini, è stato trasferito d'urgenza al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in terapia intensiva. Ha riportato ustioni di terzo grado al volto e di secondo grado alle gambe. Secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita. Ferito gravemente anche l'amico, che ha riportato ferite di primo e secondo grado a volto e mani. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Fidene.

Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso. I militari hanno ascoltato il giovane ferito in modo meno grave e il padre, che lo ha accompagnato all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Il 14enne ha raccontato che si trovava con altri amici e che stavano facendo scoppiare dei petardi nel piazzale quando uno li ha feriti. A portarlo in ospedale è stato il padre, chiamato dal ragazzo subito dopo l'accaduto. I carabinieri ascolteranno anche gli altri ragazzi presenti in modo da ricostruire precisamente l'accaduto.

E non è ancora sciolta la prognosi dell'altro minore, quello ferito in modo più grave, e che rischia la vita a causa delle gravissime ferite riportate nello scoppio. Sembrerebbe che abbia perso la vista a causa delle ustioni riportate sul volto. Un incidente che potrebbe finire in tragedia e che ha sconvolto gli amici dei ragazzi e i loro familiari, oltre ai residenti della zona che hanno sentito lo scoppio e le grida dei giovani quando hanno visto gli amici a terra.